Parma, trattativa avanzata per Schjelderup: il Benfica apre al prestito con diritto

Il Parma è vicino a chiudere un colpo per le fasce offensive. Andreas Schjelderup, esterno norvegese di 21 anni del Benfica, è il profilo individuato dai ducali per rinforzare la rosa nella finestra invernale di mercato.

Il club emiliano ha manifestato concretamente il proprio interesse per l'internazionale scandinavo e le trattative con il Benfica sono già in fase avanzata. La formula dell'operazione, secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al Parma di valutare il giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

Lo spazio trovato da Schjelderup in Portogallo si è ridotto progressivamente con l'arrivo in panchina di José Mourinho. Il giovane talento ha collezionato 21 presenze stagionali condite da due reti e tre assist, ma il suo minutaggio è calato sensibilmente. L'allenatore portoghese, tuttavia, sta attendendo rinforzi offensivi prima di dare il via libera definitivo alla cessione.

Il Benfica valuta attentamente la situazione: l'investimento per assicurarsi Schjelderup è stato consistente, circa 14 milioni di euro complessivi, e i lusitani potrebbero richiedere al Parma il pagamento di un onere per il prestito.