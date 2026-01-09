Lazio, sirene dalla Premier League per Dele-Bashiru. Il nigeriano piace al Forest
Gennaio potrebbe ulteriormente confermarsi un mese di importanti cessioni per la Lazio. Dopo gli addii di Valentín Castellanos al West Ham e Matteo Guendouzi al Fenerbahce, il club biancoceleste potrebbe non aver ancora concluso la sua campagna di uscite.
Diversi giocatori della rosa di Maurizio Sarri restano sotto osservazione. Boulaye Dia e Loum Tchaouna sono tra i nomi in bilico, pronti a lasciare Roma di fronte a un'offerta adeguata. Ma l'ultima novità riguarda Fisayo Dele-Bashiru: il centrocampista nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ha attirato l'attenzione del Nottingham Forest.
Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi, il club di Premier League avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il classe 2001. La Lazio valuta il giocatore circa 15 milioni di euro più bonus, una cifra che permetterebbe alla società capitolina di tornare operativa sul mercato in entrata.
I contatti tra le parti sono stati avviati, ma resta da capire se gli inglesi passeranno all'offensiva concreta. Da monitorare anche i vincoli del Fair Play Finanziario che potrebbero condizionare il Nottingham, costretto a operare principalmente attraverso prestiti con diritto di riscatto.