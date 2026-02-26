Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, non solo la classifica: il vantaggio nascosto dei giallorossi rispetto alla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:25
Marco Campanella

Grazie alla vittoria contro la Cremonese, la Roma si ritrova ad affrontare la Juventus nell’importantissima sfida in programma domenica prossima con un buon vantaggio in classifica. I giallorossi hanno staccato i bianconeri al quinto posto con un netto +4: un margine che, all’Olimpico, potrebbe trasformarsi in un passo concreto verso la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria darebbe una spinta quasi decisiva, mentre anche un pareggio sarebbe un risultato tutt’altro che da disdegnare, mantenendo invariata la distanza. 

Eppure, il vero vantaggio per la squadra di Gian Piero Gasperini non è soltanto aritmetico. È soprattutto legato al tempo. Il gol di Jan Ziolkowski contro il Panathinaikos ha permesso alla Roma di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League, evitando il turno aggiuntivo dei play-off. Questo significa una settimana intera per preparare nel dettaglio la sfida contro la Juventus, opportunità che raramente è capitata ai giallorossi in questa stagione.
Situazione diversa per i bianconeri, reduci da 120 minuti dispendiosi contro il Galatasaray in Champions League, dopo aver provato a rimontare il pesante 5-2 dell’andata. Luciano Spalletti avrà quindi appena tre giorni a disposizione per far recuperare energie fisiche e mentali ai suoi calciatori e preparare la gara: un fattore che potrebbe incidere in una partita così delicata.

Intanto da Trigoria filtrano segnali incoraggianti sulle condizioni di Matias Soulé e Paulo Dybala, anche se entrambi continuano ad allenarsi individualmente. Il primo punta al recupero in extremis, mentre per il secondo serve ancora cautela. Lavoro a parte anche per Hermoso, Ferguson e Dovbyk; Stephan El Shaarawy prosegue invece con un programma parziale in gruppo.
Con la preparazione completa e i rientri graduali, la Roma punta a sfruttare ogni dettaglio a proprio favore nella partita che può cambiare la stagione.

