Goretzka ha un ingaggio troppo alto per l'Italia? Servirà anche un bonus alla firma

Leon Goretzka ha appena compiuto 31 anni e fra sei mesi sarà in scadenza. Disponibile quindi a parametro zero, con diverse società che lo hanno già messo nel mirino. Molto dipenderà dalle richieste che farà il centrocampista, un po' come successo con Jonathan David nella scorsa stagione quando la Juventus ha deciso di proporre un bonus alla firma abbastanza importante - 15 milioni - per avere la meglio su una concorrenza nutrita ma che non aveva intenzione di scendere a patti sulle condizioni di ingresso.

Goretzka piace sia all'Inter che al Milan, ma ora ha uno stipendio molto alto - circa 7 milioni netti all'anno, più bonus - e certamente non abbasserà del tutto le pretese. Di più, con la possibilità di arrivare a zero potrebbero esserci ulteriori richieste che alzerebbero ulteriormente quanto ci sarebbe da pagare. Non è detto che con il passare dei mesi non possa cambiare qualcosa, ma per ora le italiane appaiono in seconda fila rispetto ad altre destinazioni.

A confermare l'addio di Leon Goretzka ci aveva pensato il direttore sportivo Christoph Freund. "Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest’estate. La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi".