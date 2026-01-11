Lazio, Sarri: "Prime sensazioni positive su Taylor e Ratkov, ma stiamo vaneggiando..."

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria di misura sull'Hellas Verona: "Mi fa piacere per la mia squadra il ritorno alla vittoria e soprattutto per i nostri tifosi, oggi quando sono entrato sono rimasto sorpreso da quello che avevano preparato. La stagione è questa, cominciata con il blocco del mercato, tanti infortuni e il cambio di un paio di giocatori. A livello di Serie A non mi ricordo una stagione così difficile, ma io vado al campo per l'allenamento volentieri".

Prime sensazioni positive su Taylor e Ratkov?

"Penso che i messaggi siano positivi, però prima di dare giudizi ci vuole un periodo molto più lungo e una conoscenza profonda in allenamento per capire pregi e difetti in modo da metterli nelle condizioni di poter rendere al meglio per loro e per la squadra. In questo momento si può parlare di piccole sensazioni tutto sommato positive. Si mettono a disposizione e questo è già tanta roba, uno ha più esperienza e potrebbe fare meno fatica però per ora stiamo vaneggiando".

Gila e Lazzari hanno fatto la differenza in questa partita?

"Lazzari è in un periodo positivo, quando ci sono queste squadre che vengono a cercati a questa capacità di ingresso che li mette in difficoltà Gila è un giocatore con potenzialità di grandissimo livello e ha la fortuna di giocare accanto a Romagnoli che sa guidare la difesa in maniera estrema. Mario si deve togliere un po' di fronzoli quando è in impostazione, poi può diventare un giocatore straordinario".

Quale giocatore porterebbe alla Lazio se avesse la bacchetta magica?

"Siccome mi sono affezionato ai miei, se avessi la bacchetta magica farei migliorare questi".