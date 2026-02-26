Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Dal Wolverhampton alla Continassa: i bianconeri seguono André Trindade, la Juventus lo osserva dallo scorso giugno. Non è un regista da highlights, ma un mediano che corre, intercetta, dà ordine. Con dedizione e una disciplina quasi europea. Sa quando accelerare e quando spegnere il ritmo, quando rischiare e quando appoggiarsi semplice. Ventitré anni, cresciuto nel Fluminense, sbarcato in Premier League per 22 milioni due estati fa.

Dusan Vlahovic sarebbe disposto a rivedere la struttura economica dell’attuale accordo che porterebbe al rinnovo con la Juventus. Togliendo peso al bonus alla firma concordato al suo arrivo, ma mantenendo cifre complessive simili a quelle attuali. Il club bianconero, invece, non intende superare il nuovo tetto salariale fissato intorno ai 6 milioni di euro annui, parametro stabilito anche dopo il rinnovo di Yildiz. La distanza c'è, ma non è incolmabile: tutto ruoterà attorno alla volontà delle parti. Al momento l'attaccante serbo avrebbe congelato ogni altro contatto con club interessati al suo ingaggio da parametro zero, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma da parte del giocatore è arrivata l'apertura che la società aspettava. Dal canto suo, Spalletti spera nella permanenza di DV9.

Il Milan cerca un altro centravanti. Gli anni sono passati, gli attaccanti in rossonero anche, ma il '9' giusto non è mai arrivato e dopo aver sfiorato Mateta a gennaio, il club rossonero riflette su chi scommettere in estate. L'indiziato speciale è Moise Kean: Allegri lo conosce bene e lo stima, ma la clausola da 62 milioni e la concorrenza della Premier complicano i piani. I rossoneri studiano eventuali contropartite, come il giovane di proprietà Camarda, consapevoli che questa volta servirà puntare con decisione sul profilo giusto.

Paolo Vanoli si gioca la panchina della Fiorentina. Nel mezzo di un mare in tempesta e dello scoramento generale, seppur a fatica, la Viola ha ripreso a macinare punti e per la prima volta, con il successo casalingo contro il Pisa, ha messo la testa fuori dalla zona retrocessione. La strada della salvezza resta in salita, la stagione prevede ancora un numero importante di partite, ma dal risultato positivo potrebbe nascere la possibile conferma del club toscano. Firmato un contratto di otto mesi con rinnovo unilaterale, sta alla società decidere se prolungare il legame con il tecnico ex Torino per un'altra stagione.

Paulo Dybala ha messo nel mirino la Juventus e sta lavorando per tornare a disposizione di Gasperini. Tuttavia le sensazioni, dagli allenamenti di Trigoria, non sono incoraggianti per il big match di questo weekend e la Roma ora deve guardarsi le spalle anche da un futuro ballerino. Il contratto in scadenza il 30 giugno spalanca le porte al Boca Juniors per un possibile "scippo" in estate, là dove lo attende già l'ex compagno e caro amico Leandro Paredes. Oltre alla pressione dell'ex giallorosso, però, ci sarebbe anche quella della moglie Oriana Sabatini. Lei vuole tornare in Argentina, per varie difficoltà riscontrate in un Paese distante dalla patria tra cultura, lingua, affetti e non solo.

Visto che il Borussia Dortmund rischia fortemente di perdere Nico Schlotterbeck al termine della stagione, con svariati top club già in fila per il suo ingaggio, il club tedesco si è portato avanti e ha individuato Benjamin Pavard come possibile sostituto. L'ipotesi sarebbe di strappare dalle mani dell'Inter - che ne detiene il cartellino - un prestito con diritto di riscatto. Un affare possibile considerando che le quotazioni di acquisto a titolo definitivo del Marsiglia recentemente sono calate, mentre il valore di mercato ruota attorno ai 20 milioni di euro.

L’ultima pista di mercato per la Roma porta in Germania, direttamente a Ozan Kabak: difensore turco classe 2000 oggi in forza all’Hoffenheim, sta lavorando per ottenere il passaporto tedesco - al momento possiede soltanto quello turco - un dettaglio tutt’altro che marginale in chiave mercato. Una volta completato l’iter burocratico, infatti, l’eventuale acquisto non comporterebbe l’utilizzo di uno dei due slot riservati agli extracomunitari in Serie A, rendendo il profilo decisamente più appetibile per i club italiani. Kabak, che potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, ha attirato l’interesse anche di Milan, Everton e West Ham.

La Cremonese ha avuto un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina. Davide Nicola sembra sempre più sul filo e l'ex allenatore del Milan potrebbe godere della situazione di risultati preoccupanti in casa grigiorossa per tornare in sella. La lotta salvezza è troppo importante per il club lombardo e Giampaolo ha già allenato la Cremo in passato. Un nome forte in caso dovesse esserci un esonero lampo.

L'Atalanta potrebbe aver chiuso la trattativa per assicurarsi quello che in patria chiamano già come il "nuovo Lookman". Sono infatti in corso dei contatti molto avanzati da parte della Dea per assicurarsi Bidemi Amole (18 anni), attaccante nigeriano classe 2007 che attualmente gioca in patria, con il Real Sapphire FC.

Intanto guardia alta e valutazioni in corso per il futuro di Ederson. A gennaio l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone ha avuto degli abboccamenti con il giocatore brasiliano, che avrebbe fatto capire di voler affrontare una nuova avventura dopo la sua permanenza e resa ai massimi livelli con la maglia dell'Atalanta. Il club spagnolo, dal canto suo, vorrebbe chiudere il colpo anche prima dell'inizio del calciomercato estivo e vantando ottimi rapporti con l'Atalanta per affari pregressi ben riusciti - Lookman e Raspadori ad esempio - si viaggia verso binari ben rodati. La valutazione ad ogni modo gravita attorno ai 40 milioni con bonus.

L’avventura di Walid Regragui sulla panchina del Marocco viene ormai data per conclusa, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Dalle parti della Federazione filtra che non ci sarà alcuna comunicazione finché non verrà definito il nome del successore, ma negli ambienti interni la decisione appare già presa. Il candidato che stuzzica maggiormente il palato dei Leoni dell'Atlante sarebbe Xavi Hernandez, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Barcellona, chiusa con la conquista di una Liga e di una Supercoppa di Spagna. Subito verso il Mondiale 2026, con l’obiettivo di confermare – o anche migliorare – lo storico quarto posto ottenuto in Qatar nel 2022. Due nodi da sciogliere: l’ufficialità dell’addio di Regragui e l’eventuale disponibilità di Xavi, da sempre orientato ad accettare progetti ambiziosi ma costruiti fin dall’inizio.

Nonostante l’accelerazione del Chelsea negli scorsi giorni il futuro del centrocampista Patrik Mercado sarà in Spagna. Il Siviglia avrebbe chiuso con l’Indipendente del Valle, club ecuadoregno che ha lanciato fra gli altri il centrocampista del Chelsea, Piero Hincapie dell’Arsenal e William Pacho del PSG, per il classe 2003 che è stato premiato come miglior giocatore del paese nel 2025. Il centrocampista arriverà dopo la Coppa del Mondo a cui parteciperà con la maglia dell’Ecuador. Su Mercado, oltre al Chelsea, c’erano anche diverse altre formazioni sia di club europei sia brasiliani: il giocatore infatti ha già avuto contatti con Vasco da Gama e Palmeiras in Sud America oltre che con Wolfsburg e Braga in Europa. Mercado è un giocatore dinamico, con caratteristiche offensive, ma che può giocare anche come mezzala o mediano davanti alla difesa. Finora con l’Independiente del Valle ha collezionato 116 presenze con 11 gol e 13 assist nelle varie competizioni.

Il Friburgo ha annunciato in una nota di aver blindato il portiere classe '97 Florian Muller decidendo però di mantenere il massimo riserbo sulla durata del nuovo legame: "La società sportiva e il portiere Florian Müller hanno concordato di estendere la loro collaborazione. Florian Müller fa parte della squadra di portieri del Friburgo dalla stagione 2023/24 e ha già difeso la porta dell'SC Freiburg nella stagione 2020/21. Il 28enne ha collezionato finora 47 presenze con il club. Nell'attuale campionato di coppa, Müller è partito titolare in tre partite e ha parato due rigori nei quarti di finale contro l'Hertha BSC. Il nativo del Saarland ha collezionato 143 presenze da professionista con l'1. FSV Mainz 05, il VfB Stuttgart e l'SC Freiburg.

Il giovane centrocampista montenegrino Andrija Bulatovic ha già convinto il Lens. Arrivato la scorsa estate per 1,7 milioni di euro, il 19enne ha totalizzato 14 presenze in tutte le competizioni sotto la guida di Pierre Sage, dimostrando rapidità di adattamento e grande personalità. Il club francese ha deciso di premiare il giovane talento con un prolungamento contrattuale fino al 2030.