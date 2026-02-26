Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Yvonne Alessandro
Oggi alle 01:00Serie A
Yvonne Alessandro
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, IDEA A CENTROCAMPO DALLA PREMIER. VLAHOVIC, PASSO VERSO IL CLUB PER IL RINNOVO. IL MILAN VUOLE UN ALTRO CENTRAVANTI, OCCHI SU KEAN. PAOLO VANOLI SI GIOCA IL POSTO, LA MOGLIE DI DYBALA INSISTE PER IL BOCA JUNIORS E LA ROMA È AVVISATA. INTER, PER PAVARD SPUNTA IL BORUSSIA DORTMUND. NOME ESOTICO PER LA ROMA IN DIFESA. CREMONESE, OCCHIO AL POSSIBILE CAMBIO PANCHINA E DAVIDE NICOLA IN BILICO: CONTATTI CON UN ALTRO TECNICO. ATALANTA, PRENOTATO IL NUOVO LOOKMAN. ATLETICO MADRID DIETRO L'ANGOLO PER EDERSON.

Dal Wolverhampton alla Continassa: i bianconeri seguono André Trindade, la Juventus lo osserva dallo scorso giugno. Non è un regista da highlights, ma un mediano che corre, intercetta, dà ordine. Con dedizione e una disciplina quasi europea. Sa quando accelerare e quando spegnere il ritmo, quando rischiare e quando appoggiarsi semplice. Ventitré anni, cresciuto nel Fluminense, sbarcato in Premier League per 22 milioni due estati fa.

Dusan Vlahovic sarebbe disposto a rivedere la struttura economica dell’attuale accordo che porterebbe al rinnovo con la Juventus. Togliendo peso al bonus alla firma concordato al suo arrivo, ma mantenendo cifre complessive simili a quelle attuali. Il club bianconero, invece, non intende superare il nuovo tetto salariale fissato intorno ai 6 milioni di euro annui, parametro stabilito anche dopo il rinnovo di Yildiz. La distanza c'è, ma non è incolmabile: tutto ruoterà attorno alla volontà delle parti. Al momento l'attaccante serbo avrebbe congelato ogni altro contatto con club interessati al suo ingaggio da parametro zero, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma da parte del giocatore è arrivata l'apertura che la società aspettava. Dal canto suo, Spalletti spera nella permanenza di DV9.

Il Milan cerca un altro centravanti. Gli anni sono passati, gli attaccanti in rossonero anche, ma il '9' giusto non è mai arrivato e dopo aver sfiorato Mateta a gennaio, il club rossonero riflette su chi scommettere in estate. L'indiziato speciale è Moise Kean: Allegri lo conosce bene e lo stima, ma la clausola da 62 milioni e la concorrenza della Premier complicano i piani. I rossoneri studiano eventuali contropartite, come il giovane di proprietà Camarda, consapevoli che questa volta servirà puntare con decisione sul profilo giusto.

Paolo Vanoli si gioca la panchina della Fiorentina. Nel mezzo di un mare in tempesta e dello scoramento generale, seppur a fatica, la Viola ha ripreso a macinare punti e per la prima volta, con il successo casalingo contro il Pisa, ha messo la testa fuori dalla zona retrocessione. La strada della salvezza resta in salita, la stagione prevede ancora un numero importante di partite, ma dal risultato positivo potrebbe nascere la possibile conferma del club toscano. Firmato un contratto di otto mesi con rinnovo unilaterale, sta alla società decidere se prolungare il legame con il tecnico ex Torino per un'altra stagione.

Paulo Dybala ha messo nel mirino la Juventus e sta lavorando per tornare a disposizione di Gasperini. Tuttavia le sensazioni, dagli allenamenti di Trigoria, non sono incoraggianti per il big match di questo weekend e la Roma ora deve guardarsi le spalle anche da un futuro ballerino. Il contratto in scadenza il 30 giugno spalanca le porte al Boca Juniors per un possibile "scippo" in estate, là dove lo attende già l'ex compagno e caro amico Leandro Paredes. Oltre alla pressione dell'ex giallorosso, però, ci sarebbe anche quella della moglie Oriana Sabatini. Lei vuole tornare in Argentina, per varie difficoltà riscontrate in un Paese distante dalla patria tra cultura, lingua, affetti e non solo.

Visto che il Borussia Dortmund rischia fortemente di perdere Nico Schlotterbeck al termine della stagione, con svariati top club già in fila per il suo ingaggio, il club tedesco si è portato avanti e ha individuato Benjamin Pavard come possibile sostituto. L'ipotesi sarebbe di strappare dalle mani dell'Inter - che ne detiene il cartellino - un prestito con diritto di riscatto. Un affare possibile considerando che le quotazioni di acquisto a titolo definitivo del Marsiglia recentemente sono calate, mentre il valore di mercato ruota attorno ai 20 milioni di euro.

L’ultima pista di mercato per la Roma porta in Germania, direttamente a Ozan Kabak: difensore turco classe 2000 oggi in forza all’Hoffenheim, sta lavorando per ottenere il passaporto tedesco - al momento possiede soltanto quello turco - un dettaglio tutt’altro che marginale in chiave mercato. Una volta completato l’iter burocratico, infatti, l’eventuale acquisto non comporterebbe l’utilizzo di uno dei due slot riservati agli extracomunitari in Serie A, rendendo il profilo decisamente più appetibile per i club italiani. Kabak, che potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, ha attirato l’interesse anche di Milan, Everton e West Ham.

La Cremonese ha avuto un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina. Davide Nicola sembra sempre più sul filo e l'ex allenatore del Milan potrebbe godere della situazione di risultati preoccupanti in casa grigiorossa per tornare in sella. La lotta salvezza è troppo importante per il club lombardo e Giampaolo ha già allenato la Cremo in passato. Un nome forte in caso dovesse esserci un esonero lampo.

L'Atalanta potrebbe aver chiuso la trattativa per assicurarsi quello che in patria chiamano già come il "nuovo Lookman". Sono infatti in corso dei contatti molto avanzati da parte della Dea per assicurarsi Bidemi Amole (18 anni), attaccante nigeriano classe 2007 che attualmente gioca in patria, con il Real Sapphire FC.

Intanto guardia alta e valutazioni in corso per il futuro di Ederson. A gennaio l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone ha avuto degli abboccamenti con il giocatore brasiliano, che avrebbe fatto capire di voler affrontare una nuova avventura dopo la sua permanenza e resa ai massimi livelli con la maglia dell'Atalanta. Il club spagnolo, dal canto suo, vorrebbe chiudere il colpo anche prima dell'inizio del calciomercato estivo e vantando ottimi rapporti con l'Atalanta per affari pregressi ben riusciti - Lookman e Raspadori ad esempio - si viaggia verso binari ben rodati. La valutazione ad ogni modo gravita attorno ai 40 milioni con bonus.

BOMBA DALLA SPAGNA: ADDIO REGRAGUI, LA PANCHINA DEL MAROCCO A XAVI? MERCADO NON VA AL CHELSEA, MA VIAGGERA' IN SPAGNA PER INDOSSARE LA MAGLIA DEL SIVIGLIA. IL FRIBURGO BLINDA MULLER, IL LENS GUARDA AL FUTURO E SI ASSICURA BULATOVIC FINO AL 2030,

L’avventura di Walid Regragui sulla panchina del Marocco viene ormai data per conclusa, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Dalle parti della Federazione filtra che non ci sarà alcuna comunicazione finché non verrà definito il nome del successore, ma negli ambienti interni la decisione appare già presa. Il candidato che stuzzica maggiormente il palato dei Leoni dell'Atlante sarebbe Xavi Hernandez, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Barcellona, chiusa con la conquista di una Liga e di una Supercoppa di Spagna. Subito verso il Mondiale 2026, con l’obiettivo di confermare – o anche migliorare – lo storico quarto posto ottenuto in Qatar nel 2022. Due nodi da sciogliere: l’ufficialità dell’addio di Regragui e l’eventuale disponibilità di Xavi, da sempre orientato ad accettare progetti ambiziosi ma costruiti fin dall’inizio.

Nonostante l’accelerazione del Chelsea negli scorsi giorni il futuro del centrocampista Patrik Mercado sarà in Spagna. Il Siviglia avrebbe chiuso con l’Indipendente del Valle, club ecuadoregno che ha lanciato fra gli altri il centrocampista del Chelsea, Piero Hincapie dell’Arsenal e William Pacho del PSG, per il classe 2003 che è stato premiato come miglior giocatore del paese nel 2025. Il centrocampista arriverà dopo la Coppa del Mondo a cui parteciperà con la maglia dell’Ecuador. Su Mercado, oltre al Chelsea, c’erano anche diverse altre formazioni sia di club europei sia brasiliani: il giocatore infatti ha già avuto contatti con Vasco da Gama e Palmeiras in Sud America oltre che con Wolfsburg e Braga in Europa. Mercado è un giocatore dinamico, con caratteristiche offensive, ma che può giocare anche come mezzala o mediano davanti alla difesa. Finora con l’Independiente del Valle ha collezionato 116 presenze con 11 gol e 13 assist nelle varie competizioni.

Il Friburgo ha annunciato in una nota di aver blindato il portiere classe '97 Florian Muller decidendo però di mantenere il massimo riserbo sulla durata del nuovo legame: "La società sportiva e il portiere Florian Müller hanno concordato di estendere la loro collaborazione. Florian Müller fa parte della squadra di portieri del Friburgo dalla stagione 2023/24 e ha già difeso la porta dell'SC Freiburg nella stagione 2020/21. Il 28enne ha collezionato finora 47 presenze con il club. Nell'attuale campionato di coppa, Müller è partito titolare in tre partite e ha parato due rigori nei quarti di finale contro l'Hertha BSC. Il nativo del Saarland ha collezionato 143 presenze da professionista con l'1. FSV Mainz 05, il VfB Stuttgart e l'SC Freiburg.

Il giovane centrocampista montenegrino Andrija Bulatovic ha già convinto il Lens. Arrivato la scorsa estate per 1,7 milioni di euro, il 19enne ha totalizzato 14 presenze in tutte le competizioni sotto la guida di Pierre Sage, dimostrando rapidità di adattamento e grande personalità. Il club francese ha deciso di premiare il giovane talento con un prolungamento contrattuale fino al 2030.

Articoli correlati
Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio... Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
La serata di Vinicius, Kvara trascina i campioni in carica: Real e PSG agli ottavi... La serata di Vinicius, Kvara trascina i campioni in carica: Real e PSG agli ottavi di Champions
Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano... Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio
Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"... Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di... Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera... Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa... Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Osimhen: "Conosco la Juventus e sapevo sarebbe stata dura. C'è molto da migliorare"... Osimhen: "Conosco la Juventus e sapevo sarebbe stata dura. C'è molto da migliorare"
Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato,... Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
Seedorf: "In McKennie rivedo me nei primi anni di carriera. David? Devono crescere... Seedorf: "In McKennie rivedo me nei primi anni di carriera. David? Devono crescere gli altri"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
3 Spalletti rimane in silenzio dopo Juventus-Galatasaray. L'allenatore non rilascerà interviste
4 Ranking per il 5° posto Champions, fortuna che c'è l'Atalanta. Ma siamo attardati
5 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.1 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.2 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.4 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.5 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.6 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
Immagine top news n.7 Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Pasalic è mr. Wolf, Krstovic rischia la salute
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Beretta: "Atalanta, puoi ribaltarla col Borussia. Juve, rischierei Yildiz se..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Bodo superiore all'Inter. La Juve può farcela"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Inter, manca esperienza a Chivu. Atalanta, non sono ottimista"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Immagine news Serie A n.4 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Immagine news Serie A n.6 Osimhen: "Conosco la Juventus e sapevo sarebbe stata dura. C'è molto da migliorare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Immagine news Serie B n.3 Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra
Immagine news Serie B n.4 Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, rientro in gruppo per Begic e Palma: Viti in dubbio per la sfida al Bari
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e il mercato: "Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.2 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…