Live TMW Lazio, Sarri: "Rammaricato per le occasioni sbagliate nel finale"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:09 - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

"Ci tenevamo a ricordare il giornalista Michele Haimovic che era una grande persona e un grande giornalista. Io ho fatto due anni insieme a Empoli e purtroppo è venuto a mancare ad un'età in cui nessuno dovrebbe mancare. Mi dispiace per tutta la sua famiglia".

Una bella prova di Maldini e Taylor...

"Il morale della squadra l'hai visto in campo perché questa squadra lavora con difficoltà enormi ma non ha mai mollato. A noi possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere. Io non parlerei tanto dei singoli ma della prestazione tosta da squadra. Il rammarico non è per il 2-2 della Juve, perchè ci poteva stare, ma il vero rammarico è per le occasioni sbagliate nel finale. Ho visto una bella prova di tutti e un altro rammarico è stato quello di non poter alzare i centimetri nella nostra area di rigore. Io ho visto una bella partita di Nuno Tavares questo è un bel segnale".

Come stanno gli infortunati?

"Quando Nuno ha avuto i crampi volevo mettere Romagnoli per avere un saltatore in più. Basic può essere quello con problemi più grandi, invece gli altri solo crampi".

È soddisfatto della prestazione in difesa? Malfino può fare la mezzala?

"Per Maldini stiamo lavorando sul ruolo di attaccante. Ha caratteristiche tecniche per fare ogni ruolo".

La miglior prestazione della stagione?

"Sulla storia della Coppa Italia sembra che sia rimasta dentro solo la Lazio e le squadre di serie B. È presuntuoso pensare di andare a vincere, perché andremo a giocare a Bologna contro una squadra forte. Io sono convinto che con un paio di ritocchi potremmo essere una squadra competitiva. Però sono soddisfatto dello spirito di questa squadra".

Ci saranno molti cambi con il Bologna?

"Vediamo, perché non siamo in un momento dove possiamo cambiare 7/8 giocatori. Questa sera è entrato Patric che si sta allenando da 4 giorni con noi".