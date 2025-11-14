Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Sarri sorride: Dele-Bashiru tornato in gruppo. Ora si attendono due big

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
Pierpaolo Matrone

La sosta per le Nazionali si sta rivelando un momento cruciale per la Lazio, che vede l'infermeria iniziare a svuotarsi in vista della ripresa del campionato. La buona notizia, come riportato da Lalaziosiamonoit.it, è il rientro in gruppo di Fikayo Dele-Bashiru: il nigeriano, fermo da fine settembre per un problema muscolare che gli è costato anche l'esclusione dalla lista per il campionato, è tornato ad allenarsi con i compagni. Nonostante ciò, il suo reintegro in lista non è in programma, e se ne riparlerà a gennaio, anche in base alle dinamiche di mercato e della Coppa d'Africa.

La prossima settimana, però, Maurizio Sarri potrà riabbracciare due pedine fondamentali: Nuno Tavares e il 'Taty' Castellanos. Entrambi sono attesi per la ripresa degli allenamenti di martedì, dopo aver completato i controlli finali che daranno il via libera al rientro in gruppo. Intanto c'è grande attesa per definire le tempistiche del rientro di Nicolò Rovella, il cui percorso sarà graduale dopo aver optato per la terapia conservativa contro la pubalgia. Il tecnico biancoceleste ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà in campo martedì dopo la seduta di domani mattina.

La preparazione tattica per la gara contro il Lecce, in programma domenica alle 18, scatterà concretamente da giovedì prossimo, quando il gruppo sarà quasi al completo. All'appello mancheranno i sei nazionali ancora impegnati (Mandas, Isaksen, Dia, Hysaj, Marusic e Zaccagni), mentre in campionato sarà ancora assente Cancellieri, l’infortunato che necessita ancora di qualche settimana per il recupero completo.

