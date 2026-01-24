Lazio, scambio di documenti in corso con il Bournemouth per Mandas: i dettagli

Operazione in chiusura tra Lazio e Bournemouth per il trasferimento di Christos Mandas. I due club hanno completato lo scambio di tutti i documenti necessari per formalizzare l'affare che porterà l'estremo difensore greco in Premier League, fa sapere Fabrizio Romano.

L'accordo è stato strutturato sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La clausola, tuttavia, diventerà obbligatoria al raggiungimento di un determinato numero di presenze con la maglia delle "Cherries".

Il portiere greco classe 2001, è arrivato in Italia nel settembre 2023 acquistato dalla Lazio dall'OFI Creta per fare inizialmente il terzo portiere dietro Provedel e Sepe. Ha esordito in modo sorprendente nel derby di Coppa Italia contro la Roma il 10 gennaio 2024, vincendo 1-0 senza subire gol e impressionando subito. Nella seconda parte della stagione 2023/24 ha accumulato presenze da subentrato o titolare in assenza di Provedel, mostrando reattività e qualità. Nella stagione successiva (2024/25) ha giocato titolare in diverse partite di Europa League e nelle ultime giornate di Serie A sotto Baroni, totalizzando circa 20 presenze tra campionato e coppe europee. Nella stagione corrente è stato invece spesso riserva di Provedel, con poche apparizioni (9 in Serie A l'anno precedente con 4 clean sheet).