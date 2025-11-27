Lazio, si rivede Castellanos: a San Siro il ritorno dopo due mesi

Finalmente una buona notizia dall'infermeria per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano per qualche giorno potrà riavere a disposizione entrambi i suoi centravanti, con Valentin Castellanos che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sabato sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. L'argentino torna così due mesi dopo l'ultima apparizione nella sfida pareggiata 3-3 all'Olimpico contro il Torino, ma con ogni probabilità a San Siro partirà dalla panchina. Non si correranno rischi con Castellanos, anche perché tra due settimane la Lazio perderà Boulaye Dia per un mese. L'attaccante ex Salernitana partirà per la Coppa d'Africa e per questo bisognerà gestire al meglio il rientro del Taty, così da evitare qualsiasi tipo di stop che possa complicare ulteriormente le scelte di Sarri.

Lazio, lo stop e la gestione di Castellanos

È durato più del previsto lo stop di Castellanos, che ha accusato una lesione di medio grado dopo il pareggio contro il Torino. I 40-45 giorni di recupero si sono trasformati in due mesi, considerando le soste la speranza era quella di recuperare l'argentino per la sfida interna con il Lecce. È servita un'altra settimana per reintegrarlo in gruppo, ma adesso Sarri potrà contare sull'ex Girona e a Milano gli concederà uno spezzone di partita. Possibile anche un ingresso a gara in corso nella seconda sfida al Milan in Coppa Italia, prima di ritrovare la titolarità contro il Bologna domenica 7 dicembre all'Olimpico. La sfida con i rossoblu sarà, salvo sorprese, l'ultima con Boulaye Dia a disposizione prima della Coppa d'Africa, un'assenza che complicherà le rotazioni in attacco per Maurizio Sarri.