Sartori ci aveva visto giusto. Ma ora per Franculino è asta in tutta Europa

Gli occhi degli scout di mezza Europa saranno sulla gara tra Midtjylland e Roma. Perché quella europea per Franculino è l'ennesima controprova attesa per uno dei giocatori più interessanti del calcio internazionale. La punta della Guinea Bissau sta giocando anche in questa stagione alla grande, livello altissimo di qualità e prestazioni che lo ha portato a segnare 52 reti con 13 assist in 100 partite (tonde) finora col club danese. Anche in questa Europa League è già a quota 3 reti segnate.

Uno score importantissimo per un ragazzo che la scorsa estate è stato concretamente nel mirino del Bologna e di Giovanni Sartori. Come dire: il ds degli emiliani ci aveva visto lunghissimo, il punto è che adesso la concorrenza per Franculino è aumentata a tal punto da costare una fortuna. E forse per il Bologna rischia di essere troppo tardi poiché troppo pesante. Chi c'è su Franculino? Il Milan. La stessa Roma. Il Bayern Monaco. Le grandi d'Inghilterra.

Anche questa è una stagione super per Franculino dalla Guinea Bissau. Come detto, 3 gol in 4 gare giocate in Europa League, 1 nelle qualificazioni. Poi 14 in 15 gare in Superliga, in soli 1125 minuti giocati e anche 1 su 85 minuti, distribuiti su 2 partite, in Oddset Pokalen. Punta centrale, ma anche seconda punta ed esterno d'attacco, è uno dei giocatori più interessanti destinati a cambiare presto maglia.