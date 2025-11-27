Inter, Chivu: "Importante tenere il morale alto. Abbiamo un'identità e la manteniamo"

Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter che, dopo il derby, cade anche al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Come contro il Milan, i nerazzurri giocano bene ma non riescono a concretizzare e alla fine arriva la doccia gelata al 93' firmata dal colpo di testa di José Maria Gimenez. Per analizzare la sconfitta si è presentato ai microfoni Inter TV, il tecnico Cristian Chivu.

Queste le parole dell'allenatore rumeno: "Non basta, bisogna fare di più e bisogna portare a casa la partita. Abbiamo fatto di tutto per riprenderla con qualità, l’inizio del secondo tempo è stato fatto bene, siamo andati più in verticale e il gol di Zielinski nasce così. Poi siamo incappati un po’ nella loro pressione, abbiamo avuto le nostre opportunità gestite un po’ così così. Sull’ultimo corner nonostante i tanti giocatori bravi di testa abbiamo preso gol”.

Quanto è importante tenere il morale alto?

“Importantissimo, dobbiamo fare le cose bene e portare dalla nostra parte anche la fortuna. Abbiamo un’identità e la manteniamo, bisogna mantenere un po’ di cinismo e concretezza in più, vincere qualche contrasto in più. Siamo consapevoli che quello che stiamo facendo in questo momento a quanto pare non basta”.