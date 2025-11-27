Coppa Italia Serie C, ieri gli Ottavi di Finale. Definiti i Quarti: il Ravenna se la vedrà col Renate

Con la giornata di ieri è tornata in campo la Coppa Italia di Serie C, che ha definitivamente mandato in archivio Ottavi di Finale: gare giocate in partita secca, che non prevedevano tempi supplementari in caso di parità al 90' ma direttamente i calci di rigore.

Rigori che, un po' a sorpresa, hanno penalizzato l'Arezzo, caduto contro il Latina che va quindi avanti nel torneo, e affronterà una roboante Pro Vercelli che ieri ha messo decisamente al tappeto l'Atalanta U23, con un pokerissimo che non ha ammesso repliche. Continua invece la corsa del Ravenna, che ha battuto l'Arzignano e se la vedrà poi con il Renate, vittorioso in rimonta sull'ultima U23 rimasta in Coppa, l'Inter. Prezioso successo anche quello della Ternana, che adesso se la vedrà con l'Union Brescia.

Di seguito il riepilogo del turno (in grassetto, per le gare già giocate, le qualificate):

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Arezzo-Latina 5-6 (d.c.r)

Potenza-Audace Cerignola 4-2

16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] e 90'+5 Emmausso (A), 68' Mazzeo, 74' Adjapong

Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1

11' e 57' Akpa Akpro (P), 23' Pino (P), 71' Burruano (P), 79' Comi (P), 90'+2 Riccio (A)

Ternana-Giugliano 3-1

27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)

Sambenedettese-Union Brescia 1-3

11' Pezzola (S), 36' Valente (U), 39' Silvestri (U), 77' Balestrero (U)