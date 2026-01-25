TMW
Lazio, sprint per Daniel Maldini in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: le cifre
La Lazio avanza per Daniel Maldini. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti sono vicini a definire l'accordo con l'Atalanta per il fantasista figlio d'arte classe 2001. In caso di fumata bianca, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. La Dea incasserebbe subito un milione di euro per il prestito oneroso del giocatore e 13-14 milioni per l'eventuale riscatto.
Maldini in questa stagione ha collezionato finora appena 11 presenze con 1 assist e 376 minuti giocati. Su di lui nelle scorse settimane hanno messo gli occhi anche Juventus, Fiorentina e Napoli.
