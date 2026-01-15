Lazio, subito occasione per Ratkov? Sarri ci pensa già contro il Como

Una tentazione che spiega il periodo che sta vivendo la Lazio. "È la prima volta in carriera che butto dentro un giocatore dopo un allenamento e questo rende l'idea delle nostre difficoltà". Così Maurizio Sarri aveva spiega la scelta di schierare subito Kenneth Taylor al Bentegodi dal primo minuto contro il Verona. Una scelta che sarà confermata lunedì contro il Como e che potrebbe essere accompagnata da un'altra novità in attacco. Il Comandante infatti sta osservando da vicino Petar Ratkov e non è da escludere che il serbo possa avere una maglia da titolare alla prima all'Olimpico. Alla ripresa a Formello Sarri ha iniziato a pensare a questa opzione, viste anche le difficoltà di Noslin che fa molto meglio quando entra a gara in corso. Ratkov potrebbe giocare, ma molto dipenderà dalla sua condizione fisica e dal minutaggio che ha nelle gambe.

Lazio, i dubbi sulla condizione di Ratkov

La grande incognita è fisica se si parla di Ratkov, visto che non gioca una partita da titolare da oltre un mese. L'ultima partita giocata con la maglia del Salisburgo è datata 14 dicembre, poi la pausa invernale del campionato austriaco e il passaggio alla Lazio. Il serbo sta bene, ma è leggermente indietro di condizione e per questo nei prossimi giorni Sarri cercherà di capire meglio lo stato di forma di Ratkov. Su chi non ci sono dubbi invece è Kenneth Taylor, che lunedì giocherà per la prima volta davanti ai suoi nuovi tifosi in un centrocampo dove i punti interrogativi sono su Toma Basic. Il croato sta meglio, nei prossimi giorni rientrerà in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro il Como. Da capire se Sarri vorrà rischiarlo dal primo minuto con lo spostamento di Taylor sul centrodestra o se verrà confermato Vecino, con Basic che partirebbe dalla panchina.