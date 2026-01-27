Lazio sul talento polacco Przyborek. Il suo presidente: "Interessa anche in Premier"

Tra le squadre più attive in questo calciomercato di gennaio c'è la Lazio e, stando almeno dalle informazioni che circolano e che arrivano dalla Polonia in queste ultime ore, i pensieri della società biancocelesti si posano anche su profili di calciatori che più per il presente strizzano l'occhio alla futuribilità.

Come raccontato in anteprima dal portale specializzato LaLazioSiamoNoi.it, per una notizia che trova conferme anche in suolo polacco, nel mirino della società biancoceleste c'è adesso Adrian Przyborek (19 anni), talentuoso centrocampista classe 2007 che milita in patria con il Pogon Szczecin e in questa edizione del massimo campionato della Polonia, la Ekstraklasa, ha segnato 2 gol e 2 assist in 17 partite. E si vocifera anche di un'offerta ufficiale già presentata al Pogon dalla Lazio, da 4,5 milioni di euro più bonus e il 15% sulla futura rivendita fino a un massimo incasso possibile di 7 milioni di euro per la società polacca.

In tal senso suonano come una conferma le parole di Alex Haditaghi, proprietario del Pogon Szczecin, che ha commentato le indiscrezioni con un post sul suo profilo X: "Come club, abbiamo ricevuto un enorme interesse per Adrian. Attualmente è il giocatore più prezioso dell'Ekstraklasa e ha compiuto 19 anni pochi giorni fa. Solo nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto un concreto interesse da due club della Premier League inglese, dall'Italia, da una delle tre migliori squadre del Portogallo, da un club francese di alto livello, da due squadre della MLS, oltre a club provenienti da Austria e Germania. Finora, abbiamo deliberatamente mantenuto riservati tutti questi interessi. Non negoziamo tramite i media e non avevamo intenzione di rendere pubblico nulla di tutto ciò finché non fosse trapelata un'offerta specifica. Adrian è una delle nostre stelle più brillanti. Sta giocando a un livello molto alto e dipendiamo completamente da lui. Se e quando verrà ceduto, credo fermamente che diventerà uno dei giocatori polacchi più apprezzati al mondo. Non sorprendetevi se un giorno vedrete la sua valutazione raggiungere i 30 milioni di euro. Lo guardo allenarsi ogni giorno. Conosco il suo atteggiamento, il suo carattere, la sua fame di vittoria e la sua voglia di competere. Salva questo post. Tra qualche anno, Adrian sarà il capitano della nazionale maggiore polacca".