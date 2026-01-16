Lazio, Taylor: "Credo che Farioli e Sarri siano abbastanza simili. Ajax? Volevo di più"

Come mai ha lasciato l'Olanda? Kenneth Taylor è tornato a parlare della sua decisione di dire addio all'Ajax nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Lazio: "Ho giocato oltre 200 partite là, sono andato via perché avevo l'ambizione di ottenere qualcosa di più. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa".

Il cammino europeo della Lazio lo scorso anno ha influito sulla sua scelta?

"Si, lo scorso anno abbiamo perso 3-1 in casa e la Lazio ha giocato una gran partita, forse anche questo ha leggermente influito sulla mia scelta".

Ci sono delle similitudini tra Farioli e Sarri? Può giocare anche davanti alla difesa?

"Credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili, non ho ancora la possibilità di dire cosa abbiano in comune. Posso giocare davanti alla difesa e mi trovo bene anche lì".

Come ti sei trovato nei meccanismi di Sarri a Verona?

"È andata benissimo, mi sono allenato sono una volta e non è stato facile, ma all'Ajax abbiamo proposto un'idea di calcio simile specialmente l'anno scorso e quindi mi sono trovato bene".

