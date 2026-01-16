Live TMW Lazio, Ratkov: "Sono pronto per accettare la sfida". Taylor: "Obiettivo Europa"

10.45 - Dopo il blocco del mercato estivo, la Lazio nella sessione di gennaio ha subito battuto due colpi con gli arrivi di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, arrivati a Roma per sostituire rispettivamente Taty Castellanos e Matteo Guendouzi. I due nuovi acquisti hanno già fatto il loro esordio al Bentegodi nel successo contro il Verona e oggi verranno presentati alla stampa negli studi televisivi del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

11.18 - È iniziata la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani è presente anche il presidente Claudio Lotito.

Prende la parola il presidente Claudio Lotito: "Buongiorno a tutti, con grande piacere oggi siamo qui a presentare due giocatori. Riteniamo che questi giocatori possano rappresentare un valore aggiunto in una società che ha sempre fatto programmazione. Sono giocatori seguiti, Ratkov lo abbiamo seguito per tanto tempo. Abbiamo una sala scouting che monitora tutti i calciatori a livello internazionale, abbiamo attenzionato questo ragazzo e abbiamo inviato un osservatore durante Bologna-Salisburgo. È un giocatore importante per età, tecnica, velocità e attacco dell'area di rigore. Rappresenterà un valore aggiunto per la società".

Anche il direttore sportivo Angelo Fabiani presenta Petar Ratkov: "C'è poco da aggiungere a quello che ha detto il presidente, Ratkov è un ragazzo del 2003 che si inserisce nel contesto del progetto tecnico della società. Uso il termine svecchiamento, riponiamo in Ratkov tante belle speranze ma non deve dimostrare nulla, lo ha già fatto al Salisburgo".

Prende la parola Petar Ratkov: "Sono molto felice di essere qui, uno dei club più grandi in Italia e in Europa. Sono felice di essere qui con il presidente e il direttore sportivo, mi piace molto come sono stato accolto nella prima settimana".

Si è parlato di un progetto giovani, senti di poter essere già importante quest'anno o servirà pazienza?

"Sono pronto per questo, ero uno dei più esperti nel Salisburgo e ora sono pronto per fare bene in questo nuovo club".

Chi ti sta impressionando tra i nuovi compagni? Sarri ti ha chiesto qualcosa di specifico?

"Tutti i compagni sono di un altissimo livello, anche in attacco ci sono ottimi giocatori. Posso imparare tanto da loro, sono felice di poter giocare con loro e ricevere i loro assist. Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede e aspettiamo di entrare in campo".

Con le tue caratteristiche puoi fare bene nell'attacco alla profondità e in area di rigore come richiede Sarri?

"Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi".

Ti abbiamo visto a Verona dopo un mese di stop a Salisburgo, sei già al top o ti serve tempo per recuperare?

"È vero, ho fatto tutto per essere al massimo della condizione il prima possibile e farò di tutto per essere pronto il prima possibile".

Qual è il tuo attaccante di riferimento? Sarai soddisfatto se dovessi segnare quanti gol?

"In tutta la mia vita ho detto che Lewandowski era il mio idolo e penso di avere caratteristiche simile, cerco di guardare tutto quello che fa lui per migliorare. Sui gol non lo so, sarei felice di segnarne diversi, ma l'importante è aiutare la squadra per provare a entrare in Europa".

Cosa hai pensato quando Cancellieri non ti ha servito a Verona? Pensando al Como, quanto servirebbe un gol per sbloccarti subito?

"Dopo il primo tocco ho attaccato la profondità, forse poteva servirmi ma poi sono finito in fuorigioco. Per lunedì sono pronto, spero per un buon risultato e se vorrà il mister sono pronto per giocare dal primo minuto".

Che impatto hai avuto con il calcio italiano a Verona? Che emozioni hai in vista dell'esordio all'Olimpico?

"A Verona è stata la prima partita in Italia e mi sono divertito, ovviamente abbiamo vinto ma ho avuto belle sensazioni. Ho bisogno di ancora un po' di tempo per acquisire più fiducia, ma sono felice di poter giocare in casa lunedì all'Olimpico. Ieri sera sono andato a vedere lo stadio per la prima volta. abbiamo dei tifosi incredibili e ho preso confidenza con lo stadio".

Senti il peso dei nomi importanti che sono passati tra Salisburgo e la Lazio?

"Sicuramente Immobile qui è una leggenda, è stato un attaccante straordinario alla Lazio così come Sesko e Haaland al Salisburgo. In ogni club in cui vado voglio far vedere chi sono, questa è una sfida importante per me. Ho voglia di segnare".

Stai trovando similitudini tra il calcio che giocavi a Salisburgo e le richieste di Sarri?

"In Serbia ho avuto un allenatore che voleva giocare in maniera simile, sicuramente non a questo livello, ma ho un'idea del tipo di calcio che vuole proporre il mister e mi piace molto".

Quando hai saputo dell'interesse della Lazio cosa ti ha convinto? La Lazio per te è un punto di arrivo?

"Quando l'ho saputo per la prima volta ero felice, avevo già deciso di venire qui. Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club e della città, quindi non ho avuto dubbi. Voglio stare qui a lungo".

Hai segnato un gran gol da lontano ieri in allenamento, puoi aggiungere anche questo al gioco della Lazio? Come procede la conoscenza con Sarri?

"Il gol di ieri è stato un bel gol, ma ho sempre detto che sono un attaccante che sa fare tante cose, non solo fare il numero 9 ma calciare da lontano è un altro aspetto. Sul rapporto col mister è normale non conoscersi all'inizio, ma impareremo a conoscerci e mi aspetto grandi cose da qui in avanti".

Ci sono attaccanti della Serie A ai quali ti ispiri? Hai sempre giocato da attaccante?

"Cerco di guardare più attaccanti possibili per migliorare, ma il mio riferimento è sempre stato Lewandowski. Conosco Vlahovic perché è un mio compagno di squadra in Serbia. Ho sempre giocato da attaccante e cerco di fare il mio massimo".

In chiusura di presentazione di Petar Ratkov il direttore sportivo Angelo Fabiani ha voluto sottolineare un ultimo aspetto: "Intervengo solo per sottolineare una cosa, il mister fa battute perché è toscano e aveva detto anche che non conosceva Castellanos, poi ci chiese di prenderlo. Alla battuta non segue il concetto che Sarri non conosce il giocatore, è stato osservato dal suo staff e conosceva al 100% Ratkov. È un modo per stimolare il giocatore da parte del mister, avete visto come Castellanos fosse un oggetto sconosciuto e poi è arrivata una richiesta importante. Lasciamo come battuta quanto detto da Sarri, perché lo conosceva perfettamente".

11.44 - È terminata la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov, ora la presentazione di Kenneth Taylor.

Prende la parola il presidente Claudio Lotito: "Per quanto concerne Taylor, penso sia un giocatore che contrariamente a quanto detto da qualcuno piuttosto conosciuto. È stato fatto un avvicendamento non voluto dalla società, Guendouzi ha chiesto di essere ceduto e noi lo abbiamo accontentato. La filosofia di questa società non è più quella di trattenere i giocatori, chi vuole rimanere rimane, mentre mandiamo via chi non vuole restare. La Lazio non è un punto di partenza, ma di arrivo. Bisogna essere convinti di restare alla Lazio e questo vale per trasmettere un segnale ai tifosi, non stiamo facendo svendite e lo chiariamo una volta per tutte. Qui c'è un lavoro tecnico importante che sta facendo il direttore sportivo, qui non c'è improvvisazione e attraverso la sala scouting selezioniamo i giocatori. Voi mettete sui giornali certi nomi che neanche conoscete, ma abbiamo una serie di dossier di giocatori che seguiamo anche per qualità morali. Sono giocatori che oltre ai piedi hanno anche la testa e in base a questo vengono fatte delle selezioni. A centrocampo il direttore ha ritenuto di selezionare Taylor, che ha subito dimostrato di poter far bene alla prima uscita".

Anche il direttore sportivo Angelo Fabiani presenta Kenneth Taylor: "Le sue caratteristiche rientrano perfettamente nelle richieste del mister. Qualche volta si fa finta di non conoscere dei giocatori perché ultimamente ci sono dei gruppetti che ne approfittano per inserirsi e guadagnarci alle spalle della Lazio. Non possono saltare delle operazioni perché si vogliono inserire persone che dicono una marea di stupidaggini. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare in estremo silenzio su questi due giocatori, altrimenti vi garantisco che non saremmo riusciti a concludere le trattative. È un calciatore conosciuto da Sarri, parliamo di due società come Salisburgo e Ajax che sono di primaria importanza nel panorama calcistico, figuriamoci se Sarri non conosce giocatori di squadre così importanti. Abbiamo preso le prestazioni di un grande uomo e di un giocatore che farà apprezzare le sue qualità tecniche, ha i gol nelle gambe come dimostrano le 14 reti segnate lo scorso anno tra campionato ed Europa. È l'elemento di squilibrio tecnico che serviva e che ha richiesto il nostro mister".

Prende la parola Kenneth Taylor: "Le mie prime impressioni sono ottime, tutti mi hanno dato il benvenuto migliore e sono felice".

Cosa ti ha spinto ad accettare la Lazio?

"La Lazio si è presentata con un ottimo progetto, è un grande club e ho avuto modo di parlare con il presidente e con il direttore, mi hanno convinto a venire qui".

Come ti sei trovato nei meccanismi di Sarri a Verona?

"È andata benissimo, mi sono allenato sono una volta e non è stato facile, ma all'Ajax abbiamo proposto un'idea di calcio simile specialmente l'anno scorso e quindi mi sono trovato bene".

Cosa rappresenta per un giovane crescere nell'Ajax? Cosa ti ha spinto a scegliere il calcio italiano?

"Credo che la scuola calcistica dell'Ajax sia tra le migliori al mondo ed è una sensazione meravigliosa. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, qui si gioca un calcio molto maturo che mi farà crescere".

Cosa ti ha chiesto mister Sarri in questi giorni? Giocare mezzala destra o sinistra cambia qualcosa per te?

"Per me è uguale giocare come mezzala destra o sinistra. Il mister mi chiede le stesse cose che chiede agli altri centrocampisti, muovere velocemente palla, inserirmi per cercare il gol e aiutare la squadra".

Quali sono i tuoi obiettivi personali? In cosa puoi migliorare in Serie A?

"Credo che la Serie A sia un campionato molto maturo dove impari a vincere la partite, questo è un qualcosa che voglio imparare. Gli obiettivi principali sono a livello di squadra, la squadra viene sempre prima".

Il cammino europeo della Lazio lo scorso anno ha influito sulla tua scelta?

"Si, lo scorso anno abbiamo perso 3-1 in casa e la Lazio ha giocato una gran partita, forse anche questo ha leggermente influito sulla mia scelta".

Ci sono delle similitudini tra Farioli e Sarri? Puoi giocare anche davanti alla difesa?

"Credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili, non ho ancora la possibilità di dire cosa abbiano in comune. Posso giocare davanti alla difesa e mi trovo bene anche lì".

Ti ha sorpreso l'entusiasmo dei tifosi? Hai già avuto modo di parlare con gli altri centrocampisti?

"I tifosi sono incredibili, è stato molto bello vedere il loro entusiasmo e a Verona hanno creato uno spettacolo incredibile con i loro striscioni. Ho parlato con i miei compagni, ma c'è stato veramente poco tempo, stanno cercando sempre di aiutarmi".

Cosa ti ha portato a lasciare l'Ajax? È stato prefissato un obiettivo di squadra quando ti è stato presentato il progetto?

"Ho giocato oltre 200 partite all'Ajax e vuoi di più, sono andato via perché avevo l'ambizione di ottenere qualcosa di più. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa".

Sei mancino naturale, ma giochi molto bene col destro. Come ti è nata questa caratteristica? A Verona sei stato molto attento alle indicazioni di Cataldi, quanto è stato difficile giocare in un nuovo sistema?

"Ho imparato a giocare col destro con mio padre ogni giorno giocando fin da piccolo. Cataldi mi ha parlato moltissimo, ha cercato di aiutarmi molto durante la partita e quando ti parla così tanto un giocatore d'esperienza la cosa più giusta è ascoltarlo".

Hai parlato con qualche olandese che ha giocato qui alla Lazio? Sei stato paragonato a Kroos, rientri in quelle caratteristiche?

"Non voglio fare certi paragoni, sicuramente da piccolo ho guardato giocatori come Xavi, Iniesta e Busquets e sono stati loro i calciatori che mi hanno ispirato".

12.07 - È terminata la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Adesso parola al presidente Claudio Lotito.

Taylor ha parlato di obiettivo Europa, è questo l'obiettivo della società? Ci saranno altri acquisti a centrocampo o il mercato è finito qui?

"Il mercato per noi è aperto, chiude il 31 gennaio quindi seguiamo tutto. Noi facciamo le valutazioni tecniche per accrescere il valore della squadra, indipendentemente se serve o non serve. Noi abbiamo tanti esuberi, vorrei ricordare a tutti che ci è stato impedito di fare mercato in estate. Per fortuna il direttore aveva lavorato e allestito una squadra che ritenevamo competitiva, infatti riceviamo offerte importanti a livello internazionale. Noi non poniamo limiti alla provvidenza, partiamo da una posizione in classifica di un certo tipo perché oltre al blocco del mercato ci sono stati una serie di infortuni imponderabili e squalifiche che non erano prevedibili e che hanno condizionato i risultati delle partite. L'obiettivo nostro è dare il massimo, poi dipende anche da quello che fanno le altre squadre. Lavoreremo per riportare la Lazio dove è stata, per tantissimi anni siamo stati in Europa League, quest'anno dopo tanti anni non abbiamo potuto partecipare alle competizioni europee e mi riferisco all'Europa League e alla Champions League, con tutto il rispetto della Conference. Stiamo allestendo una squadra competitiva, lo è già in partenza perché abbiamo giocatori richiesti da tante squadre, poi parla il campo. Vorrei chiarire una volta per tutte che la Lazio non fa la collezione delle figurine, noi valutiamo i giocatori per quello che sono tecnicamente e caratterialmente. Bisogna valutare anche la testa dei giocatori, che è importantissima".

Sarri ha indicato la necessità di rinforzare la rosa, sono andati via due giocatori e ne sono arrivati altrettanti. C'è una necessità indicata dall'allenatore?

"Se dice numerica sbaglia, a centrocampo abbiamo Cataldi, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Belahyane, poi se giocano o non giocano è un altro problema. Poi ti possono non piacere a te come giornalista, ma questo è il tema. La squadra la fa la società, l'allenatore dà indicazioni tecniche e sulla base di quelle indicazioni scegliamo i giocatori. A casa mia comando io, chiaro? Non comanda nessuno, gli altri sono dipendenti e sono io quello che decide. Altrimenti non siamo una società, a me delle considerazioni e delle battute di Sarri non interessa. Noi non abbiamo nascosto a nessuno del mercato chiuso, è stato fatto un abuso e nessuno lo sapeva. Ci è stato creato un danno di 90 milioni perché noi Castellanos lo avevamo ceduto in estate a 45 milioni. L'allenatore sapeva quale fosse la rosa, poi i giocatori si possono adattare alle necessità dell'allenatore, ma se ce li chiedono tutti vuol dire che valgono. Se ho un problema tecnico e i giocatori non si addicono lo risolviamo. Belahyane ce lo chiedono 3-4 società, non lo stiamo dando perché non abbiamo il sostituto. Poi guarda caso quando la Lazio va su un giocatore, si scatena la guerra e lo sapete perché succede? Perché noi contattiamo giocatori bravi. Abbiamo contattato i giocatori e se ci rifiutano io non prego nessuno, non sto qui per fare opere pie. Se un giocatore non vuole venire, non viene. Raspadori non è Maradona, lo ripeto. Vedremo cosa farà Ratkov e cosa farà Raspadori. Non contano i nomi, ma la qualità tecnica e se sei un bravo allenatore devi formare queste qualità tecniche. Il resto sono solo chiacchiere. Sarri fa l'allenatore non lo scouting, non è uno sprovveduto e non posso pensare che non conosca un giocatore dell'Ajax o del Salisburgo".

C'è una data sull'apertura dell'academy? Ha pensato di fare un ricorso alla giustizia sportiva per il blocco del mercato?

"Se nel 2014 non si è realizzata evidentemente ci sono stati dei problemi. Spero entro un mese di poter completare i lavori, abbiamo spianato una collina, sono stati fatti sondaggi archeologici. Siamo nel rush finale, camminiamo con le gambe degli uomini burocratici di questo paese e sono molto più lenti del nostro attaccante, che va a 34 chilometri orari. Speriamo di lavorare a breve, sono previsti sette campi, uno studentato, una foresteria e una chiesa che varrà per tutto il centro sportivo. Questi sono i lavori che verranno fatti, stanno facendo un confronto sulle ultime cose e sta arrivando il nulla osta della Sovrintendenza, nonostante tutta una serie di problematiche perché non tutti gradiscono la realizzazione dell'academy. Sul blocco del mercato questo sarà oggetto di una successiva valutazione, fortunatamente questo non è più competenza della Federazione. Ho un elenco di cose per cui dovrei fare ricorso, spero che anche la giustizia sportiva verrà estrapolata dalla Federazione, lo ha detto ieri il Ministro in Senato e penso sia una cosa giusta. L'autoreferenzialità non funziona".

C'è la necessità di aggiungere un centrocampista? La Lazio rinuncerebbe alla Conference League?

"No, c'è la volontà, non la necessità. Il mercato rimarrà aperto fino al 31 gennaio, noi abbiamo interesse ad accrescere il valore della rosa e creare una rosa consona e compatibile con le richieste dell'allenatore. Poi per alcuni allenatori questa rosa è competitiva, Sarri magari richiede altri profili. È una scelta che stiamo valutando, se ci sono giocatori che non giocano ci facciamo interrogazioni. Conference League? Perché dobbiamo fasciarsi la testa prima di rompersela. Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Non porta né valore aggiunto dal punto di vista economico né dal punto di vista di visibilità. Ho detto prima quelle che sono le ambizioni e gli obiettivi della società, ho detto che in Europa ci sono tre competizioni e noi non aspiriamo ad andare in Conference League. L'ho già detto, quando ci abbiamo partecipato in passato Sarri non l'ha gradita, così come ha visto come un impiccio la Supercoppa in Arabia. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. Ha una situazione patrimoniale importante che forse tante altre squadre non hanno, ma noi camminiamo in silenzio e facciamo quello che dobbiamo fare. Noi siamo concentrati sull'academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq. Per voi questo non significa nulla, ma questo è stato molto apprezzato nell'ambiente americano e questo può far fare un ulteriore salto mondiale al club, che viene molto apprezzato per il suo rigore e per la sua storia. Per tutelare quella storia mi sono caricato 550 milioni di debiti e qualcuno lo dimentica, altri club hanno preferito ripartire da zero e quindi non sono i club veri. Noi abbiamo la matricola storica, gli altri si sono comprati il titolo nobiliare. Ci stiamo ancora leccando le ferite, sto ancora pagando i debiti che finiranno finalmente nel 2027, situazioni regresse non create da me. La società piano piano ne sta uscendo, a novembre del 2027 sarà finita tutta questa storia e la società recupererà 30 milioni di cassa e potrà fare ulteriori investimenti. Io non faccio la cicala, faccio la formica, le persone passano ma il club rimane. Io ringrazio i miei predecessori, se non avessero fatto ciò che hanno fatto io non sarei qui. Oggi la società è strutturata, non va a fare le collette per fare le trasferte. Ci sono due studi televisivi, uno studio radiofonico, sono stati spesi tantissimi soldi nel centro sportivo, tutto questo senza fare debiti. Questo è tutto pagato, non ho acceso mutui o leasing, a voi non interessa ma questo è importante. La Lazio è la società più patrimonializzata d'Italia, qua stiamo sempre a parla del giocatore".

Interviene anche il direttore sportivo Angelo Fabiani: "Noi con Sarri ci parliamo quotidianamente, è inutile fare polemiche a riguardo. C'è bisogno di collaborazione, guai a chi ce lo tocca Sarri. Oggi è la nostra guida e ne siamo contenti, la scelta di riportare Sarri alla Lazio è stata del presidente e del sottoscritto. Quando Baroni ci ha detto che voleva andar via, il primo nome che mi ha detto il presidente è stato quello di Sarri. Se poi fa una battuta da buon toscano è un altro discorso, ma secondo voi non li conosce certi giocatori? Se per motivi vari non viene il primo della lista non viene nessuno? Togliamoci dalla testa questa diatriba continua tra Sarri, il presidente e Fabiani. Noi andiamo di comune accordo. L'allenatore ha risposto a te, non pubblicamente. Ho detto una cosa, con tutto il rispetto per la stampa, ma oggi Sarri per noi rappresenta il nostro punto di riferimento e condottiero. Per noi è motivo d'orgoglio, quando ha avuto delle problematiche e ha dato le dimissioni la società si è comportata benissimo con Sarri perché lo merita e per questo è stato il primo allenatore contattato dopo l'era Baroni. Poi si entra in contesti diversi, ma questo non significa che tra Sarri e la società non ci sia armonia. Qui sta passando una contrapposizione o una frattura tra Sarri e la società, ma non è così. Se in conversazioni private si fanno delle considerazioni dovrebbero rimanere private. Tutti vorrebbero il meglio del meglio, anche la società, ma poi ci sono situazioni che non vanno in porto non per incapacità della società. Prendiamo l'esempio di Raspadori, ne abbiamo parlato un mese fa con Tullio Tinti e Sarri ha parlato direttamente con Raspadori. Se poi il ragazzo ha preferito andare all'Atalanta, di certo non è un problema nostro. Speriamo di poter fare calcio anche senza l'ottimo Raspadori. Toth era sconosciuto a tutti quanti, viene benedetto dal mister e improvvisamente diventa un giocatore da Chelsea. Auguro il meglio a Toth, ma non si può dire che la società non lo ha trattato. A breve il sottoscritto Fabiani presenterà una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione. Deve finire l'ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro. Questi signori alla Lazio non passano, questi signori faranno i loro sporchi giochi da un'altra parte. Dopo la chiusura dell'operazione Taylor mi sono sentito orgoglioso di far parte della famiglia Lazio, ho messaggi e dichiarazioni. Basta, basta sperperare denaro. Se un giocatore ha una valutazione di 10-12 milioni non può schizzare improvvisamente a 20-25 milioni, stiamo tutti calmi e tranquilli. Sappiate una cosa, qui si vive insieme e non facciamo emergere fratture. Ad oggi Sarri è il nostro allenatore e guai a chi ce lo tocca. Poi qualche bizza bisogna pure farla passare allo stalliere del Re, in questo caso Sarri è il Re e io sono lo stalliere".

12.47 - È terminata la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor.