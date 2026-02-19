Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Zaccagni può tornare a Cagliari. Gila verso il forfait

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30
Lorenzo Beccarisi

Un recupero e un'assenza in vista di Cagliari. A tre giorni dalla trasferta sarda è tornato ad allenarsi in gruppo Mattia Zaccagni, che ieri ha lavorato con il resto dei compagni e viaggia verso la convocazione. Il capitano biancoceleste sarà gestito con la massima prudenza, ma già contro il Cagliari potrebbe rivedere il campo almeno a gara in corso. L'obiettivo è quello di re-inserirlo gradualmente per poi averlo al 100% nella sfida di Coppa Italia con l'Atalanta tra meno di due settimane. Per questo motivo a Cagliari è previsto solo uno spezzone di partita, mentre a Torino la prossima settimana Zaccagni potrebbe tornare dal primo minuto nel tridente. Contro i rossoblu viaggia verso la conferma da titolare Noslin, con Maldini che rimarrebbe al centro dell'attacco.

Lazio, Gila costretto ad alzare bandiera bianca

Nessuna novità sul fronte Mario Gila, con lo spagnolo che salvo sorprese sarà costretto a dare forfait contro il Cagliari. Il problema al ginocchio non è così grave, ma la Lazio vuole evitare qualsiasi tipo di ricaduta e lavora, così come con Zaccagni, per avere Gila al meglio contro l'Atalanta in Coppa Italia. A Cagliari tornerà dalla squalifica Alessio Romagnoli e comporrà la coppia centrale con Provstgaard, avanti rispetto a Patric nelle idee di Sarri. Lo staff medico biancoceleste non ha comunicato le condizioni di Gila, che salvo sorprese però dovrebbe tornare a disposizione già per la trasferta di Torino. Viaggia verso il recupero anche Toma Basic, che già a Cagliari potrebbe tornare titolare nel centrocampo al posto di Dele-Bashiru.

