Roma, dalla Cremonese alla Cremonese: l’andata valse il primo posto, ora è un crocevia Champions

Dopo il pareggio contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, l’attenzione di molti potrebbe essere già proiettata al 1° marzo, quando all’Olimpico arriverà la Juventus per uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla prossima Champions League. Prima, però, per la Roma c’è un passaggio tutt’altro che scontato. Nella Capitale sbarca la Cremonese di Davide Nicola. E anche da questa sfida, ancora una volta, passa un crocevia fondamentale della stagione romanista.

Soulé, Ferguson e Wesley espugnarono lo Zini: l’andata valse il primo posto

Il precedente stagionale sorride alla squadra di Gian Piero Gasperini. Lo scorso 23 novembre, i giallorossi espugnarono lo Stadio Giovanni Zini di Cremona grazie alle reti di Matias Soulé, Evan Ferguson e Wesley, conquistando tre punti pesantissimi. Complice la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, quella vittoria regalò alla Roma il primo posto in solitaria a quota 27 punti, un traguardo che mancava da dieci anni. Una vetta, però, durata appena una settimana: la successiva sconfitta contro il Napoli riportò immediatamente i capitolini con i piedi per terra, costringendoli ad abbandonare la cima della classifica.

Ora di nuovo la Cremonese, ma questa volta vale un posto in Champions

Oggi lo scenario è diverso. Il sogno si è progressivamente affievolito, ma la corsa per un posto nell’Europa che conta (vero obiettivo stagionale del club capitolino) è più viva che mai. La Roma è pienamente coinvolta nella lotta con Napoli e Juventus, mentre alle spalle provano a inserirsi anche il Como e l’Atalanta. Il calendario propone un turno potenzialmente favorevole al Gasp, con le dirette rivali che si scontreranno tra loro: i bianconeri affronteranno la squadra di Cesc Fabregas, mentre il Napoli sarà impegnato a Bergamo. Incroci che potrebbero rimescolare la classifica, motivo per cui la sfida contro la Cremonese assume un peso specifico elevatissimo. Se all’andata rappresentò un’illusione del tricolore, il match di domenica può diventare il trampolino per consolidare il quarto posto: la Champions League passa anche da qui.