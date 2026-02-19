Illusione Inter, QS in apertura: "Il grande freddo. È 3-1 Bodo, ora si fa dura"
"Illusione Inter. Il grande freddo. È 3-1 Bodo, ora si fa dura" titola il QS questa mattina in edicola. In prima pagina spazio al ko nerazzurro all'Aspmyra Stadium sul sintetico ghiacciato in Norvegia. Tre a uno del Bodo contro l'Inter con Kasper Hogh protagonista assoluto tra gol e assist. Pio Esposito non basta a Chivu: al ritorno servirà un'impresa. Ansia per l' l'infortunio di Lautaro Martinez, sostituito al 60' per un problema al polpaccio.
Serie A - "Lampo di Paz, risponde Leao: Milan-Como finisce 1-1": pareggio tra rossoneri e lariani nel recupero della 24esima giornata. Dopo l'errore di Maignan e il gol di Paz, il pari milanista nella ripresa firmato da Rafa Leao. L'Inter resta prima con 7 punti di vantaggio.
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca