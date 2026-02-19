Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tra Champions e Serie A, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter 3 schiaffi. Ma in A è a +7"

Tra Champions e Serie A, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter 3 schiaffi. Ma in A è a +7"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Inter 3 schiaffi. Ma in campionato è a +7" scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport in apertura. La prima pagina è dominata dalla cocente sconfitta dell'Inter in casa del Bodo nei playoff di Champions League. Europa amara per la formazione di Cristian Chivu, ko 3-1 in Norvegia. Pio Esposito non basta: servirà l'impresa al ritorno. Ansia Lautaro per un problema al polpaccio.

Serie A - "Frenata Milan. Maignan sbaglia, pari Leao. Scintille Allegri-Fabregas". Spazio poi al Milan che non va oltre il pari 1-1 con il Como a San Siro. Al gol di Nico Paz nel primo tempo risponde Rafa Leao. L'Inter che allunga a +7 in classifica.

Svecchia Signora - "Tutti i bocciati di Spalletti": pronto un repulisti generale in casa bianconera. Dopo il flop di Istanbul mezza Juve fuori dai giochi: da Di Gregorio a Openda, le scelte di Lucio.

