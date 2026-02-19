Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 19 febbraio

Stamattina, giovedì 19 febbraio 2026, i principali quotidiani sportivi italiani in edicola si concentrano prevalentemente sulle coppe europee e sul tracollo delle formazioni italiane ai playoff di Champions League. Dopo i ko di Juventus e Atalanta rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund, ieri è stato il turno dell'Inter, sconfitta per 3-1 dal Bodo Glimt.

Stasera invece chiuderanno il cerchio Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina rispettivamente per le gare di Europa League e Conference League: rossoblù e viola proveranno a tenere alto l'orgoglio italiano riscattando la figuraccia europea in Champions.

Spazio anche ai temi relativi al campionato e al Milan che pareggia 1-1 col Como a San Siro nel recupero di campionato con reti di Nico Paz e Rafa Leao, con le scintille finali tra Max Allegri e Cesc Fabregas. E intanto l'Inter resta a +7 in classifica.