Lazio, Zaccagni: "Stiamo trovando continuità, Sarri oggi sarà felice"
Al termine di Lazio-Cagliari, il Man of The Match della partita e capitano dei biancocelesti, Mattia Zaccagni è stato intervistato ai microfoni di Dazn.
IL MATCH - "Una vittoria importantissima, abbiamo giocato una buonissima gara. Non abbiamo subito gol e questo è fondamentale per noi".
LA STAGIONE - "Stagione partita male per i risultati e i tanti infortuni, ma siamo stati bravi a essere gruppo e rimanere sul pezzo, adesso stiamo avendo continuità di risultati e con il rientro degli infortuni andrà ancora meglio".
SARRI - "Il mister è sempre carico, ma anche sempre nervoso, oggi penso che sarà felice".
