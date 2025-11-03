Lazio, Zaccagni: "Stiamo trovando continuità, Sarri oggi sarà felice"

Al termine di Lazio-Cagliari, il Man of The Match della partita e capitano dei biancocelesti, Mattia Zaccagni è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

IL MATCH - "Una vittoria importantissima, abbiamo giocato una buonissima gara. Non abbiamo subito gol e questo è fondamentale per noi".

LA STAGIONE - "Stagione partita male per i risultati e i tanti infortuni, ma siamo stati bravi a essere gruppo e rimanere sul pezzo, adesso stiamo avendo continuità di risultati e con il rientro degli infortuni andrà ancora meglio".

SARRI - "Il mister è sempre carico, ma anche sempre nervoso, oggi penso che sarà felice".