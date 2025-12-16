Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"

Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con Open VAR, il format di Dazn dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato, in questo caso il 15° di Serie A. A prendere la parola è l'ex arbitro Andrea De Marco, che fra i vari casi sotto la lente d'ingrandimento, si sofferma anche sul rosso a Zaccagni nel finale di primo tempo di Parma-Lazio per fallo dell'attaccante biancoceleste su Estevez (arbitro Marchetti, VAR Aureliano):

"In queste situazioni - sottolinea De Marco - diciamo che c'è massima severità nel punire gli interventi come questo che sono gravi falli di gioco. Vediamo che ci sono tutti i presupposti per il provvedimento disciplinare di cartellino rosso, l'arbitro è piazzato benissimo ed è stato molto bravo a vedere lui il provvedimento di espulsione. Quali sono criteri che portano a questa decisione? La velocità, perché il giocatore si lancia in netta velocità, poi la gamba alta che è una delle cause del fallo grave di gioco, poi l'incolumità del calciatore. Non lo prende pieno, ma sono interventi che vanno sanzionati e ci sarà massima severità nell'arco di tutto il campionato su situazioni come questa".