Le cripto superano la Nutella. Juventus, il fondatore di Tether diventa l'uomo più ricco d'Italia

Le cripto hanno superato la Nutella. Proprio così, Giancarlo Devasini, fondatore della criptovaluta Tether - che a sua volta detiene circa il 12% della Juventus - è diventato l'italiano più ricco al mondo. E l'ha fatto superando un altro orgoglio piemontese come il leader dell’impero dolciario (e non solo) Giovanni Ferrero.

Lo sottolinea Tuttosport, che cita numeri di Forbes. Devasini è arrivato a quota 89,3 miliardi di euro; Ferrero - pur avendo incrementato di 7,5 miliardi di euro il suo patrimonio in un anno - si è fermato a 48,8. Quasi il doppio. Inoltre, questo risultato rende l’azionista juventino la 22esima persona più ricca al mondo.

Devasini, oltre a Ferrero, ha battuto Andrea Pignataro (fondatore di Macron, 42,6 miliardi di patrimonio), mentre il suo ceo Paolo Ardoino figura "solamente" al quarto posto con 38 miliardi di dollari.