Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Padova arbitro della promozione. Con occhio ai play off

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Padova

Un cammino a singhiozzo quello dei biancoscudati in questa prima parte del 2026 che però ha permesso alla squadra di conquistare la metà della classifica seppur con un vantaggio non ampissimo sulla zona play out (4 punti), ma con la possibilità di gettare uno sguardo anche all’ottavo posto occupato dal Cesena. L’obiettivo prioritario è la salvezza e il Padova andrà alla caccia di punti per raggiungere il prima possibile quella quota (43-45 punti) che dovrebbe garantirla cercando di ritrovare un pizzico di continuità che appare fondamentale.

Calendario

Il cammino del Padova in questa settimana è però di quelli proibitivi sulla carta con tre sfide contro le prime cinque in classifica che si giocano tantissimo sia in termini di promozione diretta sia di play off. La prima, contro il Catanzaro in casa, è forse quella meno complicata visto che i giallorossi hanno un buon margine sul nono posto e difficilmente potranno rientrare fra le prime quattro. Le altre due avversarie invece si chiamano Venezia e Palermo, due delle grandi favorite per il successo finale che non renderanno certamente facile la vita ai veneti.

Padova-Catanzaro: 14/03 ore 15:00

Venezia-Padova: 17/03 ore 20:00

Padova-Palermo: 21/03 ore 15:00