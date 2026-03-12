Parma, Cuesta: "Lavoriamo per aumentare la verticalità: vogliamo essere pericolosi in tanti modi"

Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato anche delle difficoltà avute contro la Fiorentina nell'attaccare l'area in verticale, un punto su cui sta lavorando in modo assiduo in allenamento: "La palla filtrante è sempre la priorità. Poi non siamo riusciti a sfruttarlo, è vero. Siamo riusciti a creare alcune situazioni. Ci piacerebbe fare di più e lavoreremo in tal senso, per diventare una squadra capace di creare pericolo in più occasioni e modi diversi".

Cosa manca a questa squadra per colpire anche in contropiede?

"Si può valutare sia le caratteristiche, abbiamo attaccanti che si trovano meglio negli spazi stretti o vicino alla porta, rispetto al campo aperto. Ma tante cose sono legate anche alle valutazioni su come lavorare in allenamento. Ma non è così vero che non facciamo gol in contropiede: una cosa è quando sei in blocco basso, un'altra quando recuperi palla alta come contro Sassuolo ed Hellas Verona. Abbiamo fatto gol in contropiede ma non in distanze lunghe, è vero".

Rientrano Britschgi e Valenti, ancora fuori Frigan, Almqvist e Bernabè

Ad inizio conferenza il tecnico spagnolo ha spiegato di non recuperare Bernabè, che rimane ai box come Frigan e Almqvist, mentre Britschgi e Valenti, quest'ultimo rientrante dalla squalifica, sono a disposizione.