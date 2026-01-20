Le parole di Conte allontanano sempre di più Lucca dal Napoli. È fuori dal progetto

Antonio Conte è sempre stato famoso per il suo modo di giocare, di allenare, ma anche per come riusciva a far rendere al massimo i suoi attaccanti. Quest'anno al Napoli però c'è riuscito solo a metà perché, se è vero che Hojlund sta avendo un rendimento soddisfacente, lo stesso non si può dire di Lorenzo Lucca, che è ormai fuori dal progetto tecnico e sul mercato, come testimoniano indirettamente le parole del tecnico pugliese.

Ieri sera a Sky Sport infatti, sollecitato sul fatto che il suo reparto offensivo stesse segnando poco ultimamente, lui ha risposto dicendo che ne ha uno a disposizione di centravanti e che l'importante è la squadra. Da queste dichiarazioni si evince dunque che lui stia prendendo in considerazione solo il danese, con Lukaku che ha ricominciato da poco ad allenarsi in gruppo.

Lucca quindi è sempre più lontano da Napoli, ma per capire dove sia diretto c'è bisogno ancora di un po' di tempo. Ci stanno provando in tanti: le big italiane osservano, il Nottingham Forest e il Benfica sperano, l'Al Hilal pensa a uno scambio con Marcos Leonardo e infine il Pisa sogna un clamoroso ritorno. Non resta che aspettare al massimo 13 giorni, poi si saprà quale maglia vestirà fino al termine della stagione.