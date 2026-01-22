Leali o Bijlow? Questo è il dilemma: la scelta a De Rossi per affidare la porta del Genoa

Nicola Leali o Justin Bijlow? Il dilemma per Daniele De Rossi è servito. La società rossoblù nei giorni scorsi ha chiuso per l'estremo difensore del Feyenoord raggiungendo l'intesa con il club olandese e gli agenti del giocatore, arrivato nella serata di lunedì per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto. Un'operazione lampo quella condotta dalla squadra mercato guidata dal Chief of Football Diego Lopez con un nuovo innesto a disposizione per il tecnico romano.

Ballottaggio fra i pali

La palla adesso passa nei piedi dell'ex centrocampista campione del mondo del 2006 che dovrà valutare se proseguire con l'attuale numero uno oppure se poi virare sul nuovo arrivato. Nato a cresciuto nel Feyenoord, Bijlow ha difeso i pali soltanto della formazione biancorossa mentre nelle ultime due stagioni ha perso il posto da titolare, motivo per cui (probabilmente) ha deciso di cambiare aria.

Leali garanzia

Dal canto suo Leali invece sta dimostrando affidabilità dopo alcune battute a vuoto contro Inter e Atalanta (gol subito sul suo palo quello di Bisseck e fallo da ultimo uomo dopo appena tre minuti contro la Dea) arrivando a salvare il risultato a più riprese contro il Milan a San Siro e poi in casa contro il Cagliari sfoderando una serie di parate importanti.