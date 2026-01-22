Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Leali o Bijlow? Questo è il dilemma: la scelta a De Rossi per affidare la porta del Genoa

Leali o Bijlow? Questo è il dilemma: la scelta a De Rossi per affidare la porta del GenoaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:22Serie A
Andrea Piras

Nicola Leali o Justin Bijlow? Il dilemma per Daniele De Rossi è servito. La società rossoblù nei giorni scorsi ha chiuso per l'estremo difensore del Feyenoord raggiungendo l'intesa con il club olandese e gli agenti del giocatore, arrivato nella serata di lunedì per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto. Un'operazione lampo quella condotta dalla squadra mercato guidata dal Chief of Football Diego Lopez con un nuovo innesto a disposizione per il tecnico romano.

Ballottaggio fra i pali
La palla adesso passa nei piedi dell'ex centrocampista campione del mondo del 2006 che dovrà valutare se proseguire con l'attuale numero uno oppure se poi virare sul nuovo arrivato. Nato a cresciuto nel Feyenoord, Bijlow ha difeso i pali soltanto della formazione biancorossa mentre nelle ultime due stagioni ha perso il posto da titolare, motivo per cui (probabilmente) ha deciso di cambiare aria.

Leali garanzia
Dal canto suo Leali invece sta dimostrando affidabilità dopo alcune battute a vuoto contro Inter e Atalanta (gol subito sul suo palo quello di Bisseck e fallo da ultimo uomo dopo appena tre minuti contro la Dea) arrivando a salvare il risultato a più riprese contro il Milan a San Siro e poi in casa contro il Cagliari sfoderando una serie di parate importanti.

Articoli correlati
Genoa, Bijlow insidia subito Leali. Il Secolo XIX titola: "Una porta per due contro... Genoa, Bijlow insidia subito Leali. Il Secolo XIX titola: "Una porta per due contro il Bologna"
Le parate di Leali, l'idea Ortega, l'ipotesi tramontata (?) Bento: il punto sulla... Le parate di Leali, l'idea Ortega, l'ipotesi tramontata (?) Bento: il punto sulla porta del Genoa
Sliding doors: la strana storia di Bento e Leali, tutto in una sera. E il Genoa ora... Sliding doors: la strana storia di Bento e Leali, tutto in una sera. E il Genoa ora che fa?
Altre notizie Serie A
McKennie eguaglia Pulisic: è il secondo americano a segnare dieci gol in Champions... McKennie eguaglia Pulisic: è il secondo americano a segnare dieci gol in Champions League
Bastava un pareggio, l'Atalanta rovina le vittorie con Marsiglia, Francoforte e Chelsea... Bastava un pareggio, l'Atalanta rovina le vittorie con Marsiglia, Francoforte e Chelsea
Juventus, sfatato il tabù Benfica: seconda vittoria in dieci incontri UEFA da marzo... Juventus, sfatato il tabù Benfica: seconda vittoria in dieci incontri UEFA da marzo 1993
Inter, ieri vertice di mercato con Chivu: sul tavolo un nuovo assalto a Perisic Inter, ieri vertice di mercato con Chivu: sul tavolo un nuovo assalto a Perisic
Atalanta, Krstovic guarda avanti: "Manca solo il risultato, ora vincere contro il... Atalanta, Krstovic guarda avanti: "Manca solo il risultato, ora vincere contro il Parma"
Napoli, nome nuovo per le fasce d'attacco: nel mirino Abde Ezzalzouli del Real Betis... Napoli, nome nuovo per le fasce d'attacco: nel mirino Abde Ezzalzouli del Real Betis
Genoa, nessuna lesione per Norton-Cuffy: oggi possibile rientro in gruppo per l'inglese... TMWGenoa, nessuna lesione per Norton-Cuffy: oggi possibile rientro in gruppo per l'inglese
Atalanta, Palladino guarda avanti: "Reagire subito pensando alle tante cose positive... Atalanta, Palladino guarda avanti: "Reagire subito pensando alle tante cose positive fatte"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
2 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.1 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.2 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Immagine top news n.3 Roma-Stoccarda, le probabili formazioni: Pisilli a centrocampo, in avanti Ferguson
Immagine top news n.4 Bologna-Celtic, le probabili formazioni: Dallinga dal 1', Italiano senza Orso
Immagine top news n.5 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.6 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.7 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mateta ha aperto, la Juventus non lo molla: ultimo tentativo col Palace, poi le alternative
Immagine news Serie A n.2 McKennie eguaglia Pulisic: è il secondo americano a segnare dieci gol in Champions League
Immagine news Serie A n.3 Bastava un pareggio, l'Atalanta rovina le vittorie con Marsiglia, Francoforte e Chelsea
Immagine news Serie A n.4 Juventus, sfatato il tabù Benfica: seconda vittoria in dieci incontri UEFA da marzo 1993
Immagine news Serie A n.5 Inter, ieri vertice di mercato con Chivu: sul tavolo un nuovo assalto a Perisic
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Krstovic guarda avanti: "Manca solo il risultato, ora vincere contro il Parma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo
Immagine news Serie B n.4 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.5 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.6 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, arrivano Gianmarco Cangiano in prestito con diritto riscatto dal Pescara
Immagine news Serie C n.2 Trapani, giornata decisiva al TFN: rischio nuove penalizzazioni e ipotesi esclusione
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.5 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?