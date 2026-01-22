Genoa, Bijlow insidia subito Leali. Il Secolo XIX titola: "Una porta per due contro il Bologna"
Subito Justin Bijlow o ancora fiducia a Nicola Leali? È questo il grande dubbio che rimbalza nella testa di De Rossi per il prossimo impegno del Genoa, in campo domenica pomeriggio al Ferraris per sfidare il Bologna nella 22esima giornata di Serie A. Secondo Il Secolo XIX resta in piedi il ballottaggio tra i due portieri per la sfida contro i rossoblu di Italiano: "Novità Bijlow, garanzia Leali. Una porta per due contro il Bologna - si legge nella prima pagina sportiva del giornale ligure -. DDR deve decidere se puntare subito sull'olandese. Nel primo giorno di Justin a Pegli, la visita del connazionale Strootman".
Il Genoa ha annunciato appena due giorni fa l'acquisto del portiere con questo comunicato:
Genova, 20 gennaio 2026 – Genoa CFC comunica di aver perfezionato con Feyenoord Rotterdam l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo del portiere Justin Bijlow.
Nato a Rotterdam il 22/01/1998, Bijlow è cresciuto a livello calcistico proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, compiendo un’articolata trafila nelle nazionali giovanili fino a debuttare nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 che per l’Europeo 2024.
Benvenuto a Genova Justin!
