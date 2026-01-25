Leao: "C'è gente che non crede al Milan da Scudetto, ma abbiamo un grande mister"

Scelto tra gli undici titolari nella sfida tra Roma e Milan, Rafa Leao ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Sono contento di essere sempre in campo perché per me è una sfida mentale: ho cambiato posizione in campo e mi aiuta a crescere come giocatore e a leggere le giocate. Sono stato più incisivo e decisivo anche per gli altri compagni, sto gestendo al meglio con lo staff i problemi muscolari. Noi proviamo a percorrere la nostra strada, c'è gente che non ci crede: quest'anno abbiamo un grande mister e un grande allenatore. Noi dobbiamo guardare noi stessi e pensare solo a fare bene".