Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio

FIORENTINA, PARATICI A FEBBRAIO. MILAN, TARE SUL RINNOVO DI MAIGNAN. JUVE AL LAVORO -

Arrivano aggiornamenti a proposito del futuro di Fabio Paratici direttamente dall'Inghilterra e secondo quanto riferito da The Athletic per i tifosi della Fiorentina ci sarà da aspettare ancora un po' prima di poter accogliere l'arrivo al Viola Park del dirigente ex Juventus, attualmente al Tottenham.

Già a fine dicembre la Fiorentina ha preso contatto con Paratici, che aveva dato sin da subito la propria disponibilità a un ritorno in Serie A. Il problema è che i conti si fanno in due e soprattutto non sono possibili senza l'oste, in questo caso il Tottenham. E gli Spurs parrebbero essere stati chiari: ok al ritorno in Italia di Paratici, ma non prima che il suddetto dirigente completi il mercato di gennaio per i londinesi.

Secondo quanto trapela dal portale d'Oltremanica, il trasferimento di Paratici alla Fiorentina come nuovo responsabile dell'area sportiva della società toscana non avverrà quindi prima del prossimo 2 febbraio, non appena sarà finita la finestra di calciomercato invernale. A quel punto il Tottenham potrà dare il proprio via libera e la Fiorentina potrà accogliere Paratici. A conferma del fatto che gli Spurs non abbiano intenzione di rinunciare adesso al dirigente italiano, il fatto che il primo acquisto di gennaio degli inglesi, il terzino brasiliano Souza preso dal Santos, abbia visto Paratici coinvolto.

La Juventus si prepara a vivere un mercato di gennaio da assoluta protagonista. La dirigenza bianconera è pronta a intervenire in modo deciso per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, che ha individuato con chiarezza le priorità per completare una rosa già competitiva ma ancora migliorabile in alcuni reparti chiave. Il tecnico di Certaldo ha chiesto innanzitutto l’arrivo di un terzino destro affidabile, capace di alternarsi con Pierre Kalulu e garantire equilibrio e continuità sulla fascia. Nonostante le recenti indiscrezioni, a Torino non dovrebbe però arrivare Noussair Mazraoui: il laterale del Manchester United non rappresenta un reale obiettivo per la Juventus, che sta valutando profili differenti, più funzionali al progetto tecnico e sostenibili dal punto di vista economico.

Il secondo intervento richiesto da Spalletti riguarda il reparto offensivo. L’allenatore bianconero vuole un vice Yildiz, un attaccante di grande qualità tecnica, in grado di muoversi su più fronti dell’attacco e offrire soluzioni tattiche diverse nel corso della stagione. In cima alla lista dei desideri c’è Federico Chiesa: l’esterno offensivo scalpita per tornare a Torino e riabbracciare l’ambiente bianconero, con la prospettiva di lavorare proprio con Spalletti, tecnico che stima e con il quale potrebbe rilanciarsi definitivamente. Qualora la pista Chiesa non dovesse concretizzarsi, la Juventus ha già individuato un’alternativa. Daniel Maldini rappresenta il piano B: un profilo giovane, tecnico e duttile, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Più complicata, invece, la strada che porta a Yannick Ferreira Carrasco, considerato un obiettivo troppo oneroso per le casse del club, soprattutto in relazione ai costi complessivi dell’operazione.

Spalletti attende rinforzi mirati, mentre la società lavora per coniugare ambizioni sportive e sostenibilità economica. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i bianconeri riusciranno a mettere a segno i colpi giusti per rilanciare definitivamente le proprie ambizioni.

Il mercato della Lazio continua a muoversi su più fronti. Dopo aver perfezionato gli arrivi di Ratkov e Taylor (quest'ultimo subito in campo da titolare nella sfida con l'Hellas Verona), il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavora ora per rinforzare anche il centrocampo.

Il nome caldo è quello di Alex Toth, talento del Ferencvaros che da tempo è finito nel mirino della dirigenza laziale. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa - su cui fa il punto Sky Sport - è entrata nel vivo: la proposta messa sul tavolo dalla Lazio si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus, mentre il club ungherese continua a chiedere una base di 12 milioni più incentivi.

Nonostante la distanza economica ancora da colmare, filtra ottimismo sull’esito dell’operazione. Un segnale chiaro arriva anche dalle scelte organizzative del club: il direttore sportivo Fabiani, infatti, ha deciso di non seguire la squadra di Sarri nella trasferta di Verona proprio per concentrarsi sulla chiusura dell’affare con il Ferencvaros.

La sensazione è che le parti siano vicine a trovare un punto d’incontro e che la Lazio possa presto regalare a Sarri un nuovo rinforzo per la mediana. Il mercato biancoceleste, tra entrate e uscite, resta dunque in pieno fermento, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa sempre più completa e competitiva.

La Roma fa sul serio per Niccolò Fortini. Secondo quanto raccolto da TMW, i giallorossi hanno pronta un'offerta intorno ai 10 milioni di euro per il laterale della Fiorentina. Legato ai viola da un contratto fino al 2027, il calciatore di appena 19 anni non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo e oggi contro il Milan è entrato soltanto nel finale di gara.

Le due società stanno già parlando da giorni per la situazione di Tommaso Baldanzi, trequartista che nella capitale sta trovando poco spazio e che piace non poco ai gigliati.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole. A che punto è la situazione sul rinnovo di Maignan? "Si sa che il rapporto con lui è straordinario. Finchè non c'è la luce verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso per il progetto futuro".

PORTO, BLINDATO FARIOLI. WERDER BREMA, RINFORZO IN ATTACCO -

Francesco Farioli ha rinnovato il contratto con il Porto. Poco più di sei mesi dopo il suo arrivo al Do Dragão, l’allenatore italiano di 36 anni ha firmato un nuovo accordo, valido fino al 2028, aggiungendo una stagione al precedente, che era valido fino al termine del 2026/27.

Nuovo rinforzo per il Werder Brema, che ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Jovan Milosevic in prestito dallo Stoccarda. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Werder Brema ha trovato il suo attaccante. Jovan Milosevic si unisce al club in prestito dai rivali del VfB Stoccarda. Il ventenne, che vanta una presenza nella nazionale serba, si è trasferito dall'FK Vojvodina Novi Sad al VfB Stuttgart nel 2023. Nel febbraio 2024, dopo cinque presenze in Bundesliga con lo Stoccarda, è andato in prestito per un anno all'FC St. Gallen. Lì, Milosevic ha segnato cinque gol in 22 presenze. Nel gennaio 2025, dopo un breve ritorno allo Stoccarda, è andato di nuovo in prestito al Partizan Belgrado. L'anno successivo, in Serbia, ha giocato 30 volte per il Partizan, segnando 19 gol in tutte le competizioni".