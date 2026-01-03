Lecce, 300 partite per Sticchi Damiani. Il club: "Con la Juve il miglior modo per festeggiare"
Nella serata in cui il difensore della Juventus Gleison Bremer ha raggiunto le 100 presenze in bianconero, anche sul lato opposto c'è chi ha raggiunto un traguardo importante. Il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha infatti festeggiato nel migliore dei modi il raggiungimento delle 300 partite dei giallorossi con lui alla guida del club.
Questo il messaggio del Lecce dai propri canali ufficiali: "300 presenze in campionato da Presidente del Lecce: il miglior modo per festeggiare questo importante traguardo. Congratulazioni Presidente!".
