Lecce fuori dalla zona retrocessione: battuta la Cremonese, che contesta l'arbitraggio

Terza vittoria nelle ultime cinque giornate, battuta una diretta concorrente per la salvezza e alle porte una settimana vissuta fuori dalla zona retrocessione: difficile immaginare una domenica migliore per il Lecce. Il 2-1 rifilato alla Cremonese certifica come la formazione di Di Francesco abbia tutte carte in regola per conquistare la possibilità di partecipare alla massima serie per il quinto anno consecutivo. Masticano amaro invece i grigiorossi, non senza polemiche.

Dai tifosi alla squadra, solo elogi da parte di Di Francesco

"Pubblico da 10, speriamo di mettere la lode a fine stagione. I primi minuti non sono stati belli, si sentiva la tensione, poi abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo subito questo gol con la situazione creata da Djuric. Sulle seconde palle potevamo lavorare meglio, quando ci sono certi giocatori il calcio diventa più confusionario". Inizia così l'analisi post partita di Di Francesco, che poi aggiunge: "Siamo stati bravi a essere sempre in partita, potevamo chiudere meglio qualche ripartenza. Ogni tanto bisogna essere furbi e portare la palla sulla bandierina, in questo dobbiamo crescere. Ci tengo a fare i complimenti alla squadra, tutti, compreso il sottoscritto, sentivamo il peso della gara. Siamo stati bravi a reggere le tensioni".

Possibile rigore nel finale, lo sfogo di Giacchetta

I 90 minuti del Via del Mare sono stati incerti fino alla fine, con anche un episodio che avrebbe potuto cambiare partita e magari anche corsa salvezza. Il riferimento è al possibile fallo da rigore su Sanabria, come rimarcato nel post gara dal ds grigiorosso Simone Giacchetta: "Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico. Sono qui per rivendicare un rispetto che merita la Cremonese, ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino all’ultimo minuto non ci è stato dato un calcio di rigore e oggi la storia si ripete. Da parte nostra è una mancanza di rispetto, un’ingiustizia". In aggiunta: "Rivendichiamo l’intervento del var, mi domando cosa ci stia a fare. Come è intervenuto due volte durante la partita, doveva intervenire anche al 95°. Tutti siamo testimoni di un episodio determinante ai fini del risultato e di una giustizia che la Cremonese non ha avuto. È un episodio, netto e decisivo. Ci dispiace che qualche calciatore si sia fatto trasportare dall'enfasi finale e abbiamo rimediato un rosso".