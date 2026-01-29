Lameck Banda, in scadenza a giugno. Ma con un'opzione per il rinnovo per il Lecce

Lameck Banda non è in scadenza con il Lecce. O meglio, non lo è completamente, visto che il suo contratto scadrà sì il prossimo 30 di giugno, ma i salentini mantengono una opzione unilaterale per rinnovarlo fino al 2027. Dopo un errore contro il Parma - l'espulsione che è costata la sconfitta ai giallorossi - si è ripreso nelle ultime settimane, con un gol decisivo alla Juventus e un assist proprio nella sconfitta contro i ducali, lasciando in dieci il proprio club all'ora di gioco sul risultato di uno a zero.

A inizio dicembre, dopo la vittoria contro il Torino, parlava così del suo inizio di annata. "È stata una vittoria davvero importante perché venivamo da alcune partite infelici. Abbiamo giocato bene, da gruppo compatto. Il gol? Il mister mi ha detto che devo continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Credo che questa possa essere la miglior stagione qui a Lecce. Lasciati alle spalle gli infortuni so solo di dover migliorare e lavorare duramente".

In questa stagione Banda ha collezionato 17 presenze, con due assist e due gol, mentre sono ottantanove con la maglia del Lecce nei suoi tre anni e mezzo in Salento. Ventidue invece quelle con lo Zambia, in totale, con tre reti. Oggi Lameck Banda compie 25 anni.