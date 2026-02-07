Lecce, Di Francesco rilancia le corsie. Corriere dello Sport (ed. Puglia): “Così nascono le ali giallorosse”

Dall’edizione pugliese del Corriere dello Sport il focus sul Lecce è tattico e passa dalle corsie esterne. In vista della sfida con l’Udinese, Eusebio Di Francesco ha individuato un equilibrio preciso nel reparto offensivo, puntando forte sulle ali per aumentare peso e qualità nella manovra. Banda e Pierotti sono indicati come le chiavi dell’assalto interno, con Sottil arma preziosa soprattutto lontano dal Via del Mare.

Il quotidiano sottolinea come il tecnico stia lavorando sulla continuità degli esterni, chiamati non solo a garantire ampiezza ma anche profondità e soluzioni alternative negli ultimi trenta metri. Un’interpretazione che serve a compensare le difficoltà realizzative emerse fin qui e a rendere meno prevedibile un attacco che ha bisogno di maggiore incisività.

La linea tracciata è chiara: il Lecce vuole crescere attraverso il gioco sulle fasce, sfruttando velocità, uno contro uno e inserimenti coordinati. Un’impostazione che dovrà trovare conferme sul campo, ma che rappresenta una delle leve principali su cui Di Francesco intende costruire la fase offensiva nella parte decisiva della stagione.