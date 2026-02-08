Banda con una punizione d'autore, sorpasso Lecce sull'Udinese al novantesimo
Incredibile sorpasso del Lecce, che al 90' trova il 2-1 sull'Udinese con un grandissimo calcio di punizione di Lameck Banda. I salentini si riportano in vantaggio, appena prima del recupero, con un destro del minuto esterno offensivo zambiano che supera la barriera e non lascia scampo a Okoye.
