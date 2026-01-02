TMW Radio Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti

Primo turno di Serie A del 2026 ed ecco la sfida amarcord tra l'Atalanta e la Roma dell'ex Gian Piero Gasperini. Così la vedono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "A Bergamo la Roma ha sempre raccolto molto poco ma è uno scontro diretto. Tutti devono capire a Bergamo che si può giocare in un altro modo rispetto a Gasperini, c'è un gruppo storico che va da solo ma anche contro l'Inter abbiamo visto Palladino cercare qualcosa di diverso, è un'altra squadra. Per la Roma si prospetta un'occasione per cambiare rotta. Ha avuto delle sconfitte nei confronti diretti ma ha sempre tenuto il campo. Non vedo un pari neanche qui, come nel ruolino della Roma".

Marco Piccari: "Sono curioso che impatto emotivo potrà avere su Gasp. L'Atalanta non può permettersi un altro passo falso, la Roma invece vuole continuare a rimanere lì davanti. Mi aspetto una bella partita, la Roma è solida ma mi aspetto una grande partita dell'Atalanta. E la Roma non deve andare sotto, perché fa sempre fatica a recuperare".

Daniele Garbo: "La Roma a Bergamo ha avuto spesso problemi seri. Ora non è l'Atalanta di Gasperini, è nuova, che deve ritrovarsi come continuità. Credo che possa arrivare in EL, ma molto difficilmente, anche perché ne ha molte davanti l'Atalanta. Non mi dà grandi sicurezze, la Roma è più convinta e ha più certezze. L'Atalanta però ha qualità, per la Roma è una grande occasione per sfatare questo tabù".

Massimo Bonanni: "L'accoglienza per Gasperini sarà simile a quella per De Rossi a Roma, lì ha fatto qualcosa di straordinario. Sono altrettanto sicuro che la partita sarà molto intensa, fatta di tutti uno contro uno. Mi aspetto una partita bella, ricca di emozioni e gol".

Paolo De Paola: "E' l'avversario più difficile in questo momento di crescita per l'Atalanta. Arriva il maestro che la conosce benissimo e che sa dove colpirla. Vedo la Roma favorita, ma credo sarà una partita interessante, molto vivace. Ho la sensazione che Gasperini sappia come colpire, lo si è visto nelle ultime partite, è quella che sa fare punti importanti. C'è una continuità pazzesca ed è una squadra che sa cosa fare".

Antonio Paganin: "Al di là del ritorno di Gasperini, credo sarà molto strano giocare a specchio con la Roma. Lì vedranno dei modi di giocare che hanno fatto per molti anni. La Roma ha un'identità precisa, sa cosa vuole e come ottenerlo, anche se non è semplice. Ha un'occasione importante, perchè l'Atalanta con Palladino non è ancora al massimo. Dovesse vincere, la Roma rimarrebbe agganciata al lotto Champions e giocarsi le sue carte più avanti".