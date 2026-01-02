Conte punzecchia, Spalletti risponde: "Ha ragione, alla Juve non ho nulla da invidiargli"

“A livello strutturale il Napoli non è pronto per comandare. Juventus, Milan e Inter sono diverse da tutte le altre”. Nei giorni scorsi, Antonio Conte ha punzecchiato così le tre grandi tradizionali del Nord, oggi pretendenti allo scudetto che fa capolino sulla maglietta degli azzurri. Un riferimento confermato da >alcuni numeri legati ai bilanci delle quattro società, ma che trova anche un illustre (e in parte insospettato) sostenitore in Luciano Spalletti.

“Conte ha ragione”. Il tecnico della Juventus, che in passato ha ovviamente allenato al Napoli, con cui ha vinto il primo scudetto della sua carriera, oggi impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, ha infatti risposto così alle considerazioni del suo avversario: “Da un punto di vista tecnico, io non ho niente da invidiare alla sua squadra: la mia ha le carte in regola per puntare con chiunque.

Da un punto di vista strutturale, ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove. A Napoli ho trovato la barriera ferma, per cui siamo davanti anche a livello strutturale”.

