Lecce, Di Francesco: "Camarda sarà un'arma in più nel finale di stagione. E su Banda..."

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai canali ufficiali del club dei singoli partendo da come ha visto Camarda dopo il rientro in gruppo: "Come l'ho trovato? Vivace e voglioso - ha commentato -. Ha voglia di mettersi in mostra e non mi ha dato la sensazione di aver paura del contatto fisico con i propri compagni. Sarà un'arma in più in questo finale di stagione. Sono felice di poterlo avere anche per sfruttare in alcune partita l'opportunità di giocare con il doppio attaccante".

Come sta Banda?

"Ha fatto del lavoro saltuario da inizio settimana. Questa settimana va detto che è stata corta. Nei primi giorni ha fatto un lavoro quasi differenziato. Oggi penso possa fare tutto con la squadra ed essere a disposizione. Poi spetterà me scegliere se farlo partire dall'inizio o a partita in corso".

Gandelman può giocare dall'inizio?

"Lo stiamo gestendo in maniera intelligente per il problema al ginocchio. Non è passato ma è migliorato. Il fatto che non ha avuto tanta continuità in questo periodo si lega anche a quella problematica. Sta crescendo, come ha dimostrato come contro la Fiorentina. Per quello potrebbe essere un giocatore che potrebbe anche partire dall'inizio".

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