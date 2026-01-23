Lecce, Di Francesco: "Cheddira voglioso, può giocare dal 1'. Lazio squadra da top 6"

“L’ho trovato voglioso di affrontare questa avventura al meglio”. Eusebio Di Francesco parla così di Walid Cheddira, nuovo attaccante del Lecce che il tecnico ha già allenato ai tempi di Frosinone: “Aveva un grande desiderio di venire - dice in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, come riporta TuttoCalcioPuglia -. L’altro giorno, al telefono, mi ha detto: ‘Che bello’”.

Cheddira si è allenato solo nella giornata odierna ma, spiega Di Fra, “potrebbe giocare dall’inizio o subentrare a partita in corso. Ora ho davanti due attaccanti puri: sa attaccare la profondità e ha caratteristiche diverse da Stulic. Ci può dare più soluzioni”.

Il Lecce è reduce dal ko con l’Inter: “Quando affronti squadre così, devi sfruttare le opportunità che hai. A questa squadra possiamo rimproverare tutto tranne la serietà e l’attenzione. Certo, quando ti difendi troppo nasce la possibilità di prendere gol. Dobbiamo partire dai giusti atteggiamenti e portarli avanti, con temperamento e voglia”.

Il Lecce aspetta sempre il rientro di Berisha a centrocampo: ne avrà ancora per 15-20 giorni. Quanto alla Lazio, da ex romanista, Di Francesco spiega: “Conosco l’ambiente Lazio. I giocatori sono uomini e professionisti, possono avere delle difficoltà ma ricordiamo che hanno giocatori pronti nonostante le assenze. Dobbiamo dare continuità ai nostri pregi. Abbiamo dentro giocatori mentalmente freschi e quelli in panchina sono molto importanti: chi subentra può fare la differenza anche per pochi minuti, come dimostrano i punti ottenuti nei primi 60 minuti contro il Parma”. Nessun pensiero alle difficoltà di casa biancoceleste, visto la diaspora di giocatori e le frizioni tra Sarri e Lotito: “L’errore più grande sarebbe guardare gli altri. Dobbiamo pensare a lavorare al meglio con i miei giocatori. Siamo in lotta salvezza e dobbiamo guardare avanti, migliorando carenze e valorizzando i nostri pregi. La Lazio ha una rosa forte, costruita sempre per stare tra le prime sei”.