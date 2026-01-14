Live TMW Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la prestazione, dobbiamo crederci"

Il Lecce gioca una partita più che dignitosa a San Siro ma non basta. L'Inter vince 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito. Tra poco interviene in conferenza stampa per analizzare la partita del Meazza l'allenatore dei giallorossi Eusebio Di Francesco.

23.16 - comincia la conferenza stampa

Cosa pensa della partita di questa sera pensando anche al Parma?

"Scelte sbagliate individuali che ci devono servire di lezione. La partita come quella contro il Parma è un peccato. I ragazzi hanno lavorato molto. Ce la possiamo giocare con chiunque. La squadra ha interpretato al meglio le richieste. Abbiamo concesso poco all'Inter, anzi potevamo anche fargli male. Siamo un po' calati nella ripresa. Ci teniamo stretti la prestazione e ci dobbiamo credere".

Può spiegare meglio il concetto di negatività?

"Se si estrapola solo il risultato, e sono consapevole che contino, non si può però lasciare da parte le prestazioni per delle ingenuità. Tutti siamo dispiaciuti ma dobbiamo capire che anche in 10 si può portare a casa il risultato, anche a San Siro si può portare a casa il risultato. Bisogna ascoltare le critiche costruttive".

Che lettura tattica può dare della gara?

"Bastoni fa il terzino in costruzione e tutti possono determinare da un momento all'altro. Noi dovevamo essere bravi a livello tattico".

Kaba e Pierotti come li giudica? Siebert invece?

"Siebert è un giocatore maturato attraverso il lavoro ed è stato molto umile. Complimenti a lui per la partita. Kaba è subentrato, Pierotti ha fatto un'ottima partita dal punto di vista dell'attenzione. Però non mi piace andare sui singoli. Siamo dispiaciuti per il risultato".

Per il mese di gennaio si aspetta qualcosa davanti? Ha chiesto un attaccante?

"Vorrei fare qualche risultato in più. Tanti giocatori devono essere integrati. Sul mercato io mi affido e faremo sicuramente altro. Mi affido alle sapienti mani del mio direttore, sa come muoversi. Gandelman può andare a riempire l'area".

Pierotti può costruirsi anche un ruolo da fluidificante a quattro?

"Lui ha tutto ma è solo una questione di disciplina tattica. L'attenzione è un primo step da tenere conto. Però può farlo".

23.28 - termina la conferenza stampa