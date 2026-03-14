Lecce, Di Francesco: "Ci vuole coraggio contro una squadra così forte"

Prima della sfida in programma al 'Maradona' tra Napoli e Lecce, Eusebio Di Francesco ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Di fronte abbiamo una squadra, dal punto di vista generale, ben guidata e sono in recupero con diverse soluzioni dalla panchina che possono fare la differenza. Ci vuole coraggio per saper controbattere: noi ci auguriamo di farla girare dalla nostra parte, sappiamo che il Napoli farà la partita".

Ora ci sono tre big-match.

"Io sono dell'idea di pensare step by step. Dopo valuteremo le altre partite, ci auguriamo di fare qualcosa di importante. Credo che questi ragazzi debbano credere nelle proprie potenzialità, nonostante la forza dell'avversario".

Ngom e Banda titolari.

"Ngom è più mediano rispetto a Gandelman. Viene da un periodo in cui non si è allenato benissimo, ha un problema al ginocchio e può essere una risorsa importante dalla panchina mentre il primo è molto bravo a gestire palloni a centrocampo, è arrivato a gennaio e si è integrato bene. Gallo mi ha fatto capire che ce la può fare ad essere in campo quest'oggi".