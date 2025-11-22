Lazio-Lecce, Di Francesco ne convoca 26. Pierret si aggiunge agli indisponibili
Di seguito i convocati del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, per la partita di domani alle 18 contro la Lazio. Agli assenti già noti Jean e Rafia e Marchwinski si aggiunge anche Pierret.
PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Samooja
DIFENSORI: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
CENTROCAMPISTI: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Ramadani, Sala
ATTACCANTI: Banda, Camarda, Morente, N'Dri, Pierotti, Sottil, Stulic
