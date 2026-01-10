Lecce, Di Francesco: "Siamo stati meno brillanti rispetto ad altre occasioni contro la Roma"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato del momento della sua squadra: "Siamo stati meno brillanti rispetto ad altre occasioni contro la Roma, potevamo essere più lucidi nelle scelte. Eravamo meno brillanti e coraggiosi, può accadere e può essere anche fisiologico. Tanti giocatori hanno fatto una partita dietro l'altra, qualcuno ha pagato la trasferta di Torino, specialmente chi è poco abituato a fare più partite in una settimana. Siamo cresciuti in tante cose ma in certe occasioni potevamo fare meglio".

La stanchezza può incidere nelle scelte di formazione?

"Qualcosa può incidere ma non andremo a snaturare la squadra. Ci sono ruoli in cui non ho tantissime opzioni, davanti invece qualche soluzione in più ci sarà. Sugli esterni giocheranno o Pierotti o N'Dri da una parte e dall'altra Sottil o Banda. Sicuramente non giocheranno insieme Sottil e Banda come contro la Roma. Dobbiamo valutare Camarda che ha avuto qualche problema. Anche Veiga è da valutare. Coulibaly dovrebbe tornare in serata, vedremo se riusciremo a portarlo anche solo in panchina".

Leggi la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco