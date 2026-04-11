Lecce, Di Francesco sul Bologna: "Cerca di isolare gli esterni, hanno tante soluzioni"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, in vista del match contro il Bologna ha parlato in conferenza stampa della formazione di Italiano: "Lo scorso anno hanno fatto bene in casa e fuori con gli stessi giocatori, è una squadra da prendere con le molle, cerca di isolare gli esterni dove ha tante soluzioni. Se non giocano Rowe e Bernardeschi ci sono Cambiaghi e Orsolini. Hanno tante opzioni, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, al di là del rendimento in casa o fuori. Dobbiamo ritornare a essere quella squadra competitiva che si è vista prima della partita con l'Atalanta, attraverso questo atteggiamento possiamo giocarcela alla grande".

Sullo stato di forma della squadra: "Coulibaly si è allenato con continuità, Gandelman ha alternato allenamenti a giornate di stop perché ha un problema che ogni tanto si acutizza. Gallo oggi si è allenato 25 minuti con la squadra, sarà disponibile, vedremo il minutaggio".

Sulle condizioni di Sala e Marchwinski: "Sala sta crescendo, ci sono quei momenti in cui c'è un'evoluzione nei calciatori e ci vuole tempo, ma può darci una mano. Così come Marchwinski, che si sta allenando con continuità. Ma in questo momento devo andare verso certezze, dando continuità alla formazione che ci ha portato a fare risultati importanti. Marchwinski sta crescendo tanto, valuteremo step by step in base a come si mette la partita. In mezzo al campo ho la rosa ampia, Sala può giocare anche da esterno".