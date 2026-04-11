Lecce, Di Francesco ci crede. Edicola del Sud:"Possibile spazio per N'Dri"
"Il Lecce medita la carta N'Dri". Apre così il quotidiano "Edicola del Sud" in vista della sfida contro il Bologna, ipotizzando una mossa a sorpresa del tecnico Eusebio Di Francesco. L'allenatore giallorosso non dispera nonostante la forza degli emiliani e valuta di lanciare dal primo minuto l'attaccante N'Dri, profilo poco utilizzato in questa stagione ma considerato l'arma ideale per scardinare una difesa che potrebbe risentire dei recenti impegni in coppa. L'obiettivo è sfruttare la freschezza dei propri uomini per portare a casa punti pesanti in ottica salvezza.
Il clima in casa salentina è di prudente ottimismo, con la consapevolezza che il Bologna non sia imbattibile tra le mura amiche, specialmente dopo le energie spese a metà settimana. Oltre alla possibile novità in attacco, Di Francesco punterà sulla solidità del gruppo e sulla capacità di ripartire velocemente, cercando di rendere la vita difficile alla squadra di Vincenzo Italiano. Una vittoria al Dall'Ara rappresenterebbe una svolta decisiva per il finale di campionato dei giallorossi, pronti a dare battaglia fino all'ultimo minuto.
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