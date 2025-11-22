Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "È il momento di essere al massimo. Guaita deve aggiungere valore"

Parma, Cuesta: "È il momento di essere al massimo. Guaita deve aggiungere valore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20Serie A
Edoardo Mammoli

Archiviata la pausa nazionali, il Parma si proietta verso la prossima gara di campionato, che lo vedrà affrontare l'Hellas Verona in trasferta sul campo del Bentegodi. Ancora molto aggrovigliata la questione infortunati: infatti a Zion Suzuki si è aggiunto anche Abdoulaye Ndiaye, fermato da una presunta pubalgia. Dall'altra parte, il rientro di Valeri (già col Milan) e i possibili recuperi di Oristanio, Estevez e Ondrejka potrebbero portare nuove soluzioni alla squadra, soprattutto a livello offensivo. Su questo e altri argomenti si esprimerà ovviamente mister Carlos Cuesta, che a breve sarà presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per presentare la sfida, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 13.02 - Ha inizio la conferenza stampa.

Si appena aggregato Guaita. Che ruolo avrà? Domani giocherà?
"Sarà come tutti nello spogliatoio, per aggiungere valore alla squadra, Si è appena inserito e sarà con noi domani, non so se sarà a disposizione per ua questione di transfer. Adesso deve adattarsi al nostro ambiente, ha già fatto il suo primo allenamento. Siamo certi che aggiungerà valore sia in campo che fuori, la sua esperienza può aiutare. Deve essere un valore aggiunto".

Che significato ha questo Verona-Parma?
"Abbiamo fatto due settimane di lavoro intenso e di qualità. Si vede che la squadra è in crescita. Affrontiamo una partita che sarà dura, contro una squadra che ha esperienza e molto diretta. Dovremo essere concentrati e precisi a leggere i momenti della partita".

Cosa pensa del percorso nell'ultimo mese?
"Secondo me siamo in un processo dove stiamo migliorando il nostro gioco. All'inizio facevamo meglio aspetti legati alla fase difensiva e ai calci piazzati, mentre non trvovavamo fluidità in attacco. Ma adesso stiamo crescendo. Dobbiamo attaccare e difendere bene, giocando al meglio con responsabilità, concentrazione e fiducia. Questo ci permetterà di essere una squadra più fluida e che gioca meglio in tutte le fasi".

Oristanio e Ondrejka insieme è possibile?
"Sì, potrebbe essere una delle opzioni, ma ora stanno attraversando un percorso individuale. Ondrejka è molto che non fa una partita ufficiale, anche Oristanio. Domani saranno convocati e devono lavorare per recuperare i novanta minuti".

Delprato può essere un centrale? Qualche Primavera aggregato?
"Delprato può fare il centrale, a quattro gioca più da terzino, ma è versatile, ha le capacità di giocate in tanti ruoli. Domani viene con noi Conde, aggregato dalla Primavera".

Domani probabilmente esordirà uno tra Corvi e Rinaldi. Un pensiero speciale per loro?
"Secondo me non c'è bisogno di parole speciali perché sono preparati. Quando lo sei non c'è bisogno di fare cose extra, ma devi fare ciò che sei abituato. Hanno giocato minuti nelle amichevoli e hanno fatto questo. Devono avere fiducia in se stessi e affrontare la partita con responsabilità e fiducia".

Quanto ha influito il fatto che Guaita sia spagnolo?
"Zero! In questo caso il mercato era limitato, la società ha fatto un grande sforzo per essere tutti nella stessa direzione ed essere competitivi in ogni mo,ento. Abbiamo sfruttato questa opportunità per alzare il livello. Dentro queste possibilità sentiamo che Vicente fosse la scelta più giusta, per l'esperienza e le qualità tecniche".

Sarà uno stimolo per Corvi? Non era forse giusto aspettare un'altra settimana e vedere come andava?
"Secondo me crea fiducia, perché sai che hai compagni che ti possono aiutare ad allenarti meglio ed essere sempre al livello più alto. Per questo abbiamo scelto così".

Tanti recuperi. Problemi di scelta?
"I problemi di scelta ci sono perché ci sono sempre dei dubbi. In tutti i reparti, sicuramente abbiamo più numeri a centrocampo e in attacco, mentre in difesa siamo più corti, ma anche lì la concorrenza c'è, con Trabucchi, Delprato, Troilo, Valenti e anche Conde quando viene".

Come prosegue il suo progresso di crescita personale e della squadra?
"Sono legate, io provo a imparare dagli errori e rifletto. Provo sempre a mettermi a disposizione, come fanno tutti qua lo staff e i giocatori. Adesso vogliamo che in campo si veda quella crescita che si vede sempre in allenamento, giocare la partita con responsabilità ma anche coraggio, provando a mettere in campo ciò che proviamo in allenamento".

Possiamo scrivere che gioca Corvi?
"Lo potete scrivere, ma lo vedremo domani!".

È questo il momento decisivo?
"Per me è il momento di consolidare in campo quello che vediamo sempre. Sentiamo di essere una squadra che può competere contro chiunque e questo è il momento di essere al massimo. Dobbiamo farlo da domani".

La sosta ha ridato giocatori, ma ha dato qualcosa in termini di concentrazione?
"Io mi concentro su quello che abbiamo. Abbiamo avuto tempo per allenarsi e consolidare certe idee. Questo tempo è stato sfruttato in modo positivo, con intensità e qualità".

Dal punto di vista dei difensori, quanto può essere difficile perdere il portiere titolare?
"Il portiere che giocherà domani è preparato. Abbiamo allenato la coesione tra portiere e difensori. Difendiamo in undici, la nostra intensità ci deve mettere in condizione di fare una grande partita domani e affrontare la gara con fiducia".

La sosta può aver tolto l'entusiasmo?
"Spero di no! I tifosi ci danno un entusiasmo incredibile, anche quando sarebbe più facile smettere. Li sentiamo vicini a noi e vogliamo trasmettere ulteriore entusiasmo per ispirarli. Io ho sentito entusiasmo e fiducia in queste due settimane".

Il Verona è la squadra con più attacchi diretti ma con meno gol. Che partita dovrà impostare il Parma?
"Per me è intelligente fare il giusto in ogni momento. Ci saranno momenti in cui dovremo difendere il loro gioco diretto, vincere le seconde palle, gestire il recupero della palla. Sono tutti aspetti che loro fanno molto bene. E noi dobbiamo fare la partita che ci conviene di più".

Ore 13.20 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in... Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Parma, Cuesta sul portiere: "Potete scrivere che giocherà Corvi ma lo vedremo domani"... Parma, Cuesta sul portiere: "Potete scrivere che giocherà Corvi ma lo vedremo domani"
Altre notizie Serie A
Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna" Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma Live TMWVerona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"... Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per... Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di... Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Inter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"... Live TMWInter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"
Como, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte TMWComo, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"
Immagine news Serie B n.5 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.3 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…