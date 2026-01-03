Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"

Wladimiro Falcone, portiere e capitano del Lecce, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Juventus nella quale è stato premiato come migliore in campo: "Quasi come una vittoria, chiudere il primo tempo in vantaggio era già qualcosa di impensabile per noi . Nel secondo tempo abbiamo preso gol su un un nostro errore, loro sono venuti fuori ma siamo stati bravi a tener botta e ci teniamo questo punto molto stretto".

Cosa vi siete detti col preparatore dei portieri?

"Loro avevano tanti rigoristi, quindi era difficile ricordarli tutti. Io e il preparatore abbiamo fatto una scommessa, ogni volta che paro un rigore devo dare qualcosa a lui ma oggi sono ben contento di dovergli fare un regalo. Non posso dire una parolaccia, però è un po' paraculo".

Stiamo vedendo il miglior Falcone di sempre?

"Assolutamente sì, ho raggiunto le cento partite in Serie A e mi sento più maturo, nel mio prime e sono contento di aiutare la squadra tutte le domeniche. Poi ovvio, non sempre si può però l'obiettivo è questo. Quest'anno mi sono prefissato questo e sta andando bene".